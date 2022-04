Paola Caruso sviene per il figlio a La Pupa e il Secchione/ “Nessuno deve toccarlo!”

Scene drammatiche quelle andate in diretta nel corso della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022. Va in onda il filmato che riassume la lite, finita in rissa, tra Paola Caruso e Mila Suarez, fatta di momenti drammatici che culminano con lo svenimento dell’ex Bonas. Paola, sorretta dai compagni, si riprende poco dopo, ammettendo in confessionale di sentirsi male per quanto accaduto e, soprattutto, per suo figlio. È infatti pensando a lui e alle immagini che il piccolo Michele avrebbe potuto vedere in TV di sua madre che Paola si è sentita male, stando al suo racconto.

Paola Caruso dopo la rissa con Mila Suarez: “Sono svenuta per mio figlio”

In diretta a La Pupa e il Secchione ha infatti dato voce al tutto il suo malanimo: “Mi sento mortificata, umiliata, perché comunque non si deve perdere mai il controllo. Non mi era mai capitata una cosa simile, sono mortificata per i miei compagni, per tutta la produzione e per lo spettacolo che ho dato. Mi si è chiuso il cervello perché non è possibile: ok le dinamiche, ok tutto ma io non permetto a nessuno di toccare mio figlio. È per lui che mi sono sentita male e sono svenuta”, ha spiegato la Caruso. Nessun punto d’incontro è stato invece trovato con Mila Suarez dopo la lite.

