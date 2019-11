PAOLA CARUSO/ Tradita da Moreno Merlo? Ragioni ben più gravi dietro fine relazione… (Domenica live)

Non è ancora finita la battaglia fra Paola Caruso e il suo ex Moreno Merlo, un amore scoccato in seguito alla nascita del figlio Michelino, nato dalla sua relazione con Francesco Caserta. I rapporti fra i due non sono sereni da qualche tempo, anche se Moreno è stato presente il giorno del battesimo del figlio della showgirl, un momento più che importante per la vita di entrambi. “Una persona orrenda”, sottolinea l’ex Bonas parlando del suo ex a Domenica Live, dove sarà ospite nella puntata di oggi, 24 novembre 2019, per fare alcune rivelazioni choc. Secondo Barbara d’Urso, che ha potuto scoprire tutto in anteprima, si tratta di episodi molto gravi, ammesso che siano veri. Il diritto di replica infatti spetta a Merlo, che finora sembra scomparso del tutto dalla vita della showgirl.

PAOLA CARUSO, NESSUN PASSO INDIETRO SU MORENO MERLO

“La storia andava avanti da luglio, non è stata una storia qualsiasi, ma un rapporto molto importante per me”, ha detto la Caruso a Novella 2000 parlando della rottura. Smentita invece la versione che vedrebbe nel loro addio la comparsa di Veronica Graf, con cui Merlo avrebbe avuto un breve flirt. “Non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto”, sottolinea. Dietro la sua decisione ci sarebbero “ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”. Non c’è alcuna speranza che Paola Caruso faccia marcia indietro e riaccolga fra le sue braccia l’ex Moreno Merlo. Ne è convinta l’ex Bonas di Avanti un altro, che ha sottolineato a Barbara d’Urso di non poter perdonare alcuni fatti piuttosto gravi che l’hanno convinta ad interrompere la relazione.

PAOLA CARUSO, LE PAROLE A DOMENICA LIVE

“Ho veramente tanto dolore dentro perché ci credevo e comunque ne soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio”, ha dichiarato a la settimana scorsa a Domenica Live. Forse il motivo di tanto disgusto è da ricercare in altre affermazioni fatte subito dopo: “Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e vuoi fare le tue cose, ci sono mille donne”. Un sospetto condiviso da tutti i fan di Paola, che avevano manifestato i propri dubbi sull’improvvisa comparsa di Moreno al fianco della loro beniamina. Un bel cambio di rotta rispetto a quanto affermato dalla Caruso a Nuovo qualche tempo fa, quando ha parlato di una convivenza part-time che preannunciava un rapporto più serio, da costruire con calma. Anzi, per la showgirl Moreno poteva essere “la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino”.



