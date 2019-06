Paola Caruso Vs Francesco Caserta e l’ex suocera/ “La pagheranno cara!”

Pensavamo che con l’arrivo di Nicolino Paola Caruso dimenticasse i torti subiti e, invece, non è stato così e forse non lo sarà mai. Come può una donna dimenticare che suo figlio crescerà senza un padre e quando chiederà di lui verranno a galla guerre, scontri e frasi infelici. Sicuramente tutto è andato in scena in tv e questo non fa che peggiorare le cose, da entrambi le parti, ma oggi Paola Caruso sembra essere tornata all’attacco senza risparmiare nessuno, nemmeno la sua ex suocera. La showgirl continua a ribadire che Francesco Caserta si sia allontanato da lei, e soprattutto da suo figlio, per via di tutto quello che sua madre gli ha messo in testa e così ai fan poco fa su Instagram ha confermato questo suo pensiero: “proprio per colpa della sua nonna paterna che mio figlio non ha un padre che schifo” e ancora: “Certe cose non si possono recuperare un dolore così profondo non si sanerà mai“.

L’ATTACCO A FRANCESCO CASERTA E LA SUA EX SUOCERA

Sui social, tra gli stessi commenti, non mancano nemmeno gli attacchi diretti a Francesco Caserta reo di averla lasciata da sola quando ha scoperto che era incinta, di non aver mantenuto le sue promesse e non solo. La stessa Paola Caruso ha qualcosa da dire anche a lui: “Non è presente con suo figlio anzi si diverte a fare il pagliaccio in giro accompagnato anche in maniera poco rispettosa bei confronti miei e del bambino” ma poi arriva la sentenza più grave quando una fan le fa notare che un giorno, guardandosi indietro, sia Francesco Caserta che sua madre si pentiranno: “Non vedo l’ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato“. Arriverà la risposta del suo ex e padre di suo figlio? Il resto lo scopriremo nella prossima stagione televisiva.

