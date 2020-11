Paola Caruso Vs Imma Meleca, madre biologica/ “Mi ha cercato solo per soldi!” (Live)

Paola Caruso non ha bisogno di presentazioni soprattutto quando si parla dei programmi di Barbara d’Urso dove la calabrese è ormai di casa, lo è così tanto che la padrona di casa si è fatta paladina della giustizia e dell’amore quando è arrivato il momento di cercare e trovare la sua madre naturale. Per settimane si è parlato di lei, della possibilità che finalmente la sua identità presto venisse a galla, fino a quando, dopo il test del DNA, le due hanno avuto modo di incontrarsi in tv con tanto di lacrime, abbracci e possibili malori. Il pubblico di Live Non è la d’Urso si è molto appassionato a questa storia ma non sapeva che un anno dopo, le due donne torneranno nel salotto del prime time di Canale5 per quello che possiamo definire un triste epilogo.

Paola Caruso contro la madre biologica Imma Maleca a Live Non è la d’Urso, perché?

Nei giorni scorsi Paola Caruso ha accusato pubblicamente la madre biologica Imma Meleca di averla solo illusa, tradita e usata e che il suo avvicinamento era dovuto solo alla voglia di notorietà e di denaro. In un’intervista al settimanale DiPiù, la bella calabrese ha subito confermato che la madre è presa dalla sua vita e dai suoi figli e lei in parte lo capisce ma quello che non ha gradito è che lei si sia avvicinata per soldi: “Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”. Cosa racconterà questa sera a Live ospite da Barbara d’Urso?



