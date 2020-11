Paola Caruso Vs la madre biologica/ “Aveva bisogno di soldi, non era amore puro”

Circa un anno e mezzo fa, Barbara D’Urso comunicava a Paola Caruso di aver trovato la sua vera madre biologica. Le due, con in mano i risultati del test di maternità che confermava la parentela, si abbracciavano con forza e tra le lacrime nell’ascensore di Live non è la D’Urso. Nei mesi successivi sono apparse spesso insieme e tutto sembrava andare per il meglio ma negli ultimi giorni la Caruso ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna che porta cattive notizie. L’idea di Paola sulla madre biologica è cambiata dopo aver constatato che il suo non fosse un ‘amore puro’. “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare.” ha dichiarato la showgirl al noto settimanale.

Paola Caruso lancia la bomba: “La mia madre biologica? Aveva bisogno di soldi, sapeva già…”

Paola Caruso ha anzi tenuto a ribadire che: “La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente. Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro.” Così ha lanciato la bomba: “Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi.” Parole pesanti quelle della Caruso che potrebbero presto trovare la replica della sua madre biologica.



