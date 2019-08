Paola Caruso zittisce gli haters/ Video: “La nonna è sempre la nonna!”

E alla fine Paola Caruso ha spazzato via le polemiche dei giorni scorsi. In molti l’hanno provocata sui social chiedendole il perché dell’allontanamento dalla sua mamma naturale e perché non ci sia lei al suo fianco in questi primi mesi per aiutarla con Michelino riconducendo tutto al fatto che la showgirl abbia ritrovato la sua mamma naturale. Più volte Paola Caruso ha spiegato che ci vuole tempo per avvicinarsi alla sua madre naturale conosciuta e ritrovata in tv grazie a Barbara d’Urso ma nessuno in molti hanno continuato a criticarla senza sosta almeno fino ad oggi. Paola Caruso ha annunciato il suo ritorno a casa e, in particolare, a Catanzaro dalla sua famiglia. A testimoniarlo ci sono le storie che la showgirl ha pubblicato sui social e, in particolare, c’è il tenero video in cui il piccolo Michelino appare tra le braccia della sua nonna.

PAOLA CARUSO IN CALABRIA CON IL SUO MICHELINO

Finalmente la famiglia si è ricomposta e mentre Paola Caruso elogia la madre, adesso nonna, i fan finalmente tirano un sospiro di sollievo, e gli haters? Gli odiatori del web sono rimasti colpiti dal gesto della calabrese anche se, come sempre, c’è modo di giudicare e criticare anche questo tenere quadretto e così su Instagram si legge: “Che belli ma penso che dovrebbe stare anche con l altra di nonna” e ancora “Guarda avanti come ho fatto io. In futuro e un problema tra padre e figlio. Adesso è sempre fa la madre e padre. Spero che sia fortunata”. Come andranno questa vacanze calabresi e avremo modo di vedere il piccolo Michelino anche con la nonna naturale? Lo scopriremo solo nelle prossime ore e nelle prossime storie.

Ecco il video di Michelino con la sua nonna:





