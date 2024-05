Paola Catella e Olivia, chi sono la moglie e la figlia di Giobbe Covatta/ “Siamo insieme da 40 anni”

Giobbe Covatta, chi è la moglie Paola Catella: i due stanno insieme da una vita

Il comico e artista Giobbe Covatta da quarant’anni è legato sentimentalmente a Paola Catella. La dolce metà di Giobbe è una sceneggiatrice e scrittrice, infatti è stata anche co-autrice di uno degli ultimi libri del comico “Donna Sapiens. Il maschio è una specie animale o una specie di animale?“, che si sofferma sull’universo femminile contro il politicamente corretto per dimostrare che le donne rimangono in cima alla catena alimentare. Il primo contatto tra Giobbe Covattae la moglie Paola Catella risale a diverso tempo fa, in un villaggio turistico in Grecia, quando erano entrambi molto giovani.

Amelia Villano è fidanzata? / Diventata famosa grazie alle imitazioni di Belen e Chiara Ferragni

Da quel momento in poi Giobbe Covatta e la sua Paola, sono divenuti inseparabili. Emozionante la dedica del comico Giobbe Covatta alla moglie, in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio nel 2023, pubblicata su Instagram: “La prima volta che ti ho vista, nel 1977, ti ho detto: ‘Un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e un cane che chiameremo Isotta’. Ho sbagliato solo una cosa, il cane si chiama Chloe. Oggi sono vent’anni di matrimonio”. I due però stanno insieme da oltre 40 anni, praticamente un idillio.

Giobbe Covatta: "Negli ultimi anni è diventato difficile fare il comico"/ "La donna è superiore all'uomo"

Giobbe Covatta, chi è la figlia Olivia Covatta: “Sono un papà geloso”

Dall’amore tra Giobbe Covatta e la moglie Paola Catella è nata la figlia Olivia Covatta. Classe 1997, Olivia Covatta è la figlia dell’attore Giobbe Covatta. I due hanno un legame davvero speciale e fin da quando era piccolissima Olivia è stata soprannominata da suo papà “Cipolla”.

Nel corso di una vecchia intervista concessa a Caterina Balivo, Covatta si è soffermato sulla gelosia nei confronti della sua Olivia: “Io sono geloso, anzi. Io non sono geloso, è tutta scena: si dice sempre che i papà sono gelosi, io non volevo deludere le aspettative. Olivia è venuta al mondo dall’amore tra l’attore e la sceneggiatrice Paola Catella, le cui nozze – come ricordato dallo stesso Covatta – sono state celebrate dal compianto Maurizio Costanzo, mentre il testimone dello sposo sarebbe stato l’amico di una vita, Enzino Iacchetti. Nel 2008 Olivia Coatta ha preso parte, insieme a papà Giobbe, al film All Human Rights for all.

Pino Strabioli, chi è e vita privata: "Da piccolo non avevo amici/ "Mio padre donnaiolo, mia madre depressa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA