Paola Cerimele attrice morta in incidente stradale/ In auto con lei il compagno Raffaele Lombardi

Paola Cerimele, l’attrice è morta: mondo del cinema in lutto

L’attrice Paola Cerimele è morta a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche il compagno, Raffaele Lombardi anche lui attore, attualmente in coma.

La coppia era in Molise, per incontrare i colleghi Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di cui solo ieri l’attrice aveva scritto: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?” Rispondo: “sì, a casa”. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”. Incuriosita dico: “ok, arrivo”. Apro le tende del forno di Manuela Di Lullo e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità.”

Paola Cerimele: come è avvenuto l’incidente

Paola Cerimele è morta a causa di uno schianto frontale, sulle strade del Molise, in particolare sulla Trignina, che l’è stato fatale. L’attrice di 48 anni viaggiava verso Roma in macchina con il suo compagno, Raffaele Lombardi. La coppia era con una Panda che ha impattato con un Audi.

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia ha riservato delle parole di compianto per l’attrice: “La nostra comunità piange un’altra vittima della strada: l’attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa, non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. “La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile”. Il compagno dell’attrice che era in macchina con lei è stato trasportato dall’Ospedale di Vasto a quello di Pescara ed è in coma con condizioni gravi.

