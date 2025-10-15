Laura Pausini spende parole al miele per la figlia Paola, nata dalla storia d'amore con Paolo Carta: "Ci siamo sposati per sorprenderla"

Nella vita privata di Laura Pausini ci sono indubbiamente il suo compagno Paolo e la figlia Paola, di cui la cantante è perdutamente innamorata. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, parlando della sua piccola meraviglia, oggi dodicenne, la cantante ha espresso parole al miele per lei. Nata nel 2013 dalla sua storia con Paolo Carta, Paola ha tre fratelli, Jader, Jacopo e Joseph, nati dal primo matrimonio di papà Paolo. “Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo”, la dedica strappalacrime dell’artista romagnola, pubblicata sui social in occasione del compleanno di Paola.

Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, la Pausini aveva spiegato quanto fosse legata alla figlia e come la piccola avesse inciso nel matrimonio a sorpresa con Paolo, celebrato nel 2023 dopo tanti anni assieme. “Mia figlia ce lo chiedeva da diversi anni. Quindi ho pensato di farle una sorpresa e di farla a tutti”, ha raccontato.

Non facile organizzare un matrimonio a sorpresa, specialmente se ti chiami Laura Pausini e vuoi tenere tutto all’oscuro di tua figlia Paola. Ma la cantante, con la complicità del compagno, ce l’ha messa tutta per far sì che il piano funzionasse. “L’abito di Paolo l’abbiamo ordinato su Internet, per il mio ho riciclato delle cose che avevo e altre le ho ordinate dicendo che avevo un white party”, il racconto divertente di Laura Pausini a Verissimo.

Così, la figlia non ha sospettato nulla, fintanto che papà e mamma si sono presentati davanti a lei vestiti da sposi. “L’abbiamo fatta chiamare quando eravamo già vestiti da sposi. Poi abbiamo fatto cambiare anche lei e ci siamo presentati così agli invitati. È stato bellissimo”, ha ricordato ancora entusiasta l’artista.