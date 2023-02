Paola & Chiara con “Furore”/ Il ritorno luccicante delle sorelle Iezzi a Sanremo 2023

Paola & Chiara: il ritorno a Sanremo 2023

Dopo gli Articolo 31, anche un altro duo dalle vibrazioni anni ‘90 ha calcato il palco del Festival di Sanremo 2023: Paola & Chiara. Le sorelle Iezzi, dopo anni e anni di distacco, sono tornate lì, dove tutto ha avuto inizio. Da sempre amate dal pubblico, alla fine hanno ceduto alle sue continue richieste di vederle di nuovo assieme. Ultime ad esibirsi nella seconda serata, Paola & Chiara hanno portato in gara Furore, canzone scritta a ben 20 mani. Il ritmo è dedicato alla dance degli anni Novanta e Duemila, degno di un ritorno alle origini.

La canzone infatti, è una ballad travolgente e come tale, ha fatto centro nel pubblico. Anche l’interpretazione della canzone è travolgente, creando coreografie liberamente ispirate a Raffaella Carrà e Wanda Osiris, con tanto di ballerini. La sala stampa le piazza così al settimo posto nella classifica della serata e quattordicesime in quella globale.

Paola & Chiara: brillano con “Furore”

Abituati da sempre a outfit abbinati, Paola & Chiara hanno scelto d’indossare anche questa volta un abito uguale. Le sorelle Iezzi hanno adottato un total look argentato di Dolce&Gabbana. I tubini di entrambe erano ricoperti di paillettes luccicanti e, il punto vita sottolineato da maxi cinture con borchie e catene. Stessa luccicanza anche per gioielli e make up. Insomma, un vero e proprio richiamo alla discoteca.

Dopo l’esibizione del duo milanese, si chiude così la rassegna cantanti. Paola e Chiara si esibiranno di nuovo questa sera, giovedì 9 febbraio, giorno in cui avranno voce in capitolo anche pubblico da casa e giuria demoscopica. Perché se è vero che nella kermesse serve altro, i social sono già in visibilio per loro. A prescindere dalla classifica dunque, speriamo per loro che Furore sia all’altezza del successo ottenuto con Amici come Prima.

