Paola Comencini denuncia conto choc a Roma/ “75 euro, covo di ladri!”

Paola Comencini su tutte le furie: la nota scenografa e costumista si è scagliata contro un bar di Roma per il conto choc. «Eravamo al lavoro. Non avevamo alternative e siamo finite in questo covo di ladri. Abbiamo una fame tremenda. (Il prosciutto citato erano due minuscole fettine). Mi fanno pena i turisti», questo quanto scrive la figlia dello storico regista Luigi e sorella di Francesca e Cristina su Facebook, allegando due fotografie. In una di queste c’è lo scontrino del bar di Via della Conciliazione, che riporta i seguenti prezzi: 4 euro di pane 45 euro per prosciutto e melone (per tre persone), 7 euro per due bottigliette di acqua minerale (per due persone), 12 euro per una lattina di Coca Cola da 0,33L e 10,97 euro di servizio.

PAOLA COMENCINI, RABBIA CONTRO CONTO CHOC IN BAR DI ROMA

Una denuncia social che ha raccolto subito decine di mi piace e commenti, una polemica che ricorda quanto accaduto con i prezzi del ristorante di Carlo Cracco a Milano. Nel mirino i prezzi faraonici dei bar del centro città della Capitale, una spesa fuori dal comune per un pranzo o uno snack rapido: 75 euro di spesa per tre persone in un bar in zona Vaticano, una vicenda che avrà echi di protesta sul web anche nei prossimi giorni. Per il momento non è giunta la replica da parte del locale, qui di seguito vi riportiamo alcuni commenti al post di Paola Comencini: «Ma nel prezzo era compresa la benedizione papale? Da denuncia!», «Bisogna denunciare perché se no questi continuano a spellare i turisti, e infatti ormai c’è rimasto poco in questa città!», «E ringrazia che ti hanno rilasciato lo scontrino».





© RIPRODUZIONE RISERVATA