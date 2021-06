Paola Comin, collaboratrice Albero Sordi/ “L’ho amato in maniera incondizionata”

Chi è Paola Comin è la storica collaboratrice di Albero Sordi, scomparso nel 2003?

Lo scorso anno Paola Comin, addetta stampa degli ultimi dieci anni di vita dell’attore romano, ha ricordato il suo primo incontro con “Albertone” nel 1993, in occasione dell’Umbria fiction tv festival: “Telefonai alla sua addetta stampa storica Maria Ruhle, le spiegai che il Festival voleva omaggiarlo con un premio alla carriera, lei mi invitò a casa sua, per parlarne direttamente con lui […] Alberto mi accolse con una gran risata, mi sembrò di conoscerlo da sempre”, ha raccontato all’AGI.

Nei primi tempi Paola ha lavorato insieme alla press agent Maria Ruhle e in seguito, quando Maria allentò il lavoro per motivi personali e di età, da sola. “Ho amato in maniera incondizionata il Maestro e non ho altro interesse che difendere le sue volontà e la sua memoria, che venero”, ha scritto lo scorso anno la collaboratrice di Sordi su Dagospia.

Paola Comin: dieci anni al fianco di Alberto Sordi

In tanti anni al fianco di Alberto Sordi, Paola Comin ha avuto modo di conoscere a fondo il grande attore: “Devo essere sincera, era un maschilista, figlio della sua generazione. Ma aveva un grande amore e rispetto per le donne. Era maschilista perché sosteneva che il regno della donna fosse la casa, pensava che solo a casa la donna potesse essere realizzata”, ha raccontato l’addetta stampa ai Lunatici di Rai Radio 2. Tra le abitudini più note dell’attore romano c’era la penichella dopo pranzo “una regola alla quale non poteva soprassedere”.

Nell’intervista all’AGI, Paola Comin ha parlato anche della vita privata di Sordi: “Quando ho iniziato a viaggiare con Sordi ero giovane e sposata, ma la Rhule mi rassicurò: “Alberto è una persona rispettosissima, non confonderà mai lavoro e sentimenti”. Non si è mai sposato perché diceva che il suo lavoro non gli avrebbe mai permesso di essere un padre attento. E lui amava fare bene tutto”.



