Paola Cortellesi/ “Cosa indossavo”: il suo monologo contro la violenza sulle donne

Ci sarà anche Paola Cortellesi nel ricco cast di attori, cantautori e altri personaggi dello showbiz italiano protagonista questa sera su Rai1 dell’oramai ricorrente appuntamento con la solidarietà e il sostegno alla ricerca scientifica: da oggi parte infatti la Maratona di Telethon e sulla rete ammiraglia del servizio pubblico va in onda (ore 20.35) “Festa di Natale”, uno speciale che lancia proprio la settimana dedicata a Telethon e che vede pure l’eclettica e poliedrica attrice romana in prima fila. E di recente la 47enne originaria di Roma, compagna storica di Riccardo Milani, è stata protagonista di una lodevole iniziativa in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne lo scorso 25 novembre, partecipando con un suo intervento alla presentazione del video-racconto “Non chiedermelo, non è importante”. La sceneggiatrice capitolina ha interpretato in una breve clip la poesia “What I was wearing” di Mary Simmerling, in cui si contesta la retorica tipicamente maschile dei resoconti delle violenze subite dalle donne, tra stereotipi di genere e quel sospetto peloso che sia anche colpa dell’altra metà del cielo se venga usata violenza nei loro confronti, quasi a voler giustificare nel sottotesto gli stessi aggressori.

PAOLA CORTELLESI, PAROLE AL MIELE PER CARLO VERDONE: “ECCO PERCHE’ E’ AMATO…”

A proposito di ricorrenze, Paola Cortellesi è stata protagonista di un’altra tenutasi il 17 novembre quando Carlo Verdone ha compiuto 70 anni. La concittadina di uno degli attori e registi più influenti dal Dopoguerra a oggi ha voluto ricordare verdone con un intervento apparso sul quotidiano “la Repubblica” e pure con un post su Intagram. Nel suo pezzo la Cortellesi ha spiegato quale privilegio sia per lei lavorare con Carlo, “una gioia e un privilegio”, spiegando anche a suo dire il motivo per cui il pubblico gli vuole così tanto bene: “Questo perché i suoi personaggi ci assomigliano” ha detto l’attrice che poi sui suoi canali social ha postato uno scatto di lei e Verdone a letto addormentati e che fa riferimento a una delle succitate esperienze comuni sul set cinematografico: “‘Love, love, love’, ‘Come t’ha chiamato?’ ‘Amore, amore, amore’” scrive ironicamente la Cortellesi prima di fare gli auguri al collega e amico.

