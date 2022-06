Paola Cortellesi: “Ho il mal di schiena cronico”/ “Combatto il dolore facendo…”

Paola Cortellesi è senz’ombra di dubbio una delle attrici italiane più apprezzate, caratterizzata anche da una spiccata vena comica. Quello per la recitazione è un vero e proprio amore per lei, tanto che, intervenendo durante l’incontro organizzato al Ministero dell’Istruzione per presentare i risultati del progetto sperimentale “Uniti per la scuola”, Cortellesi ha asserito: “Cinema e teatro diventino al più presto materie di studio nelle scuole. Queste materie servono a formare persone così che in futuro sappiano mettersi in gioco, condividere e a sostenersi gli uni con gli altri. È bene che a questa età i ragazzi imparino a fare squadra e non ad appartenere a un branco”.

SCUSATE SE ESISTO, RAI 1/ Trama e cast del film: come vedere il film in streaming

In tempi non sospetti, peraltro, Paola Cortellesi ha parlato del problema di salute che la accompagna: sulle colonne della rivista “Ok, salute e benessere”, la donna ha rivelato di avere scoperto da giovanissima di soffrire di scoliosi e ha dovuto fare ginnastica posturale e nuoto, sacrificando la sua passione per il basket: “Si tratta di un fastidio che mi porto dietro da quando sono piccina – ha affermato – e che ho imparato a tenere sotto controllo negli anni con tanto, sano, sport. Sono sempre stata una bambina magra e minuta. Fino all’estate tra i 12 e i 13 anni: in poche settimane sono cresciuta molto in altezza e, dopo le vacanze, tornata a scuola, ero una tra le più alte. Come spesso accade agli adolescenti che diventano tutto a un tratto degli spilungoni, me ne stavo storta dietro al banco e ricurva a fare i compiti. Quando mia madre ha notato che la mia postura non era corretta, mi ha portato dall’ortopedico”.

Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi/ "Rischio il divorzio a ogni film, perché…"

PAOLA CORTELLESI, HOBBY E SPORT PER COMBATTERE IL MAL DI SCHIENA

Nel prosieguo della chiacchierata con il magazine dedicato alla salute, Paola Cortellesi ha rivelato di praticare nordic walking e pilates per allungare i muscoli della schiena: “Se non vivo dolorante lo devo all’attività fisica mirata. Poi, ovvio, il mal di schiena con i miei problemi è sempre in agguato: sbuca fuori nei periodi più stressanti, quando il lavoro è intenso, se salto le sedute, in quelle giornate in cui sto sempre in piedi sul set o quando rimango seduta ore e ore a scrivere al computer. Allora sento la schiena incriccata, le spalle pesanti, male alla parte lombare e un dolore sotto alle scapole, soprattutto quella sinistra, dove reggo il maggiore carico di peso”.

PAOLA CORTELLESI/ "Antonio Albanese stakanovista. Laura Pausini? Un pezzo di cuore"

Si tratta di inequivocabili segnali di allarme che il corpo lancia a Paola Cortellesi, esortandola a prendersi cura della sua salute fisica e mentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA