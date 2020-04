Paola Cortellesi/ Laura Pausini la “trascina” su Instagram: “scusa per stare insieme”

Pubblicità

Paola Cortellesi sarà una delle protagoniste del nuovo appuntamento con il programma Techetechetè in onda nella seconda serata di oggi su Rai1. Sebbene sia sempre poco presente sul piccolo schermo nostrano, la Cortellesi continua non solo ad essere tra le protagoniste del cinema italiano ma anche in prima linea quando si tratta di sostenere le donne e combattere contro la violenza. Per questo ha aderito di recente alla campagna promossa dal ministero per le pari opportunità e la famiglia, “#Liberapuoi”, ed insieme ad altri artisti italiani ha preso parte ad un video per sostenere il numero antiviolenza 1522 al quale rivolgersi in questi giorni di emergenza: “Se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura potete chiedere aiuto”, ha sostenuto con forza nel video che ha condiviso anche sui suoi canali social. A proposito di social, se su Twitter Paola è stata spesso molto attiva, lo stesso non si poteva dire fino a qualche giorno fa per Instagram, dove l’attrice è approdata solo di recente, esattamente lo scorso 30 marzo, per annunciare la sua diretta doppia con un’amica speciale, la cantante Laura Pausini. Non solo un modo “per passare un po’ di tempo insieme da casa” ma anche per celebrare un anniversario speciale: i quattro anni dal loro esordio insieme su Rai1 con “Laura&Paola”.

PAOLA CORTELLESI APPRODA SU INSTAGRAM GRAZIE ALL’AMICA LAURA PAUSINI

E così proprio lo scorso primo aprile, in occasione dei quattro anni esatti dall’esordio dello show su Rai1 con Laura Pausini, Paola Cortellesi si è resa protagonista di una speciale diretta per la gioia dei propri fan. Un modo per consolidare ulteriormente una amicizia, cosa sempre più rara nel mondo dello spettacolo, in queste giornate in cui la quarantena forzata ha imposto un rallentamento generale nei ritmi soprattutto degli artisti. “Abbiamo trovato una scusa per stare insieme, per tenere un po’ di compagnia in questi giorni”, ha esordito Paola nel condividere questo momento di svago insieme all’amica Laura Pausini. La diretta è durata circa un’ora ed è stata all’insegna della spensieratezza (ovviamente assicurata grazie alla compagnia delle due protagoniste), tra canzoni da indovinare, aneddoti, battute, inedite foto mostrate ai fan e un quiz dal titolo “Sei più Laura o Paola?”. Per quanto riguarda l’attrice, il profilo emerso è quello di una donna organizzata, energica e salutista, sempre in movimento e molto attenta alle scelte alimentari. L’approdo su Instagram della Cortellesi è stato molto apprezzato non solo da molte colleghe ma soprattutto da parte di molti fan che hanno dovuto ringraziare la Pausini per essere riuscita a trascinarla sul seguitissimo social. E proprio nel corso della sua prima diretta Instagram, Paola ha colto l’occasione per rinnovare l’importante messaggio a restare in casa: “Chi ha intenzione di uscire, non lo faccia perché così ne usciremo prima. Si possono salvare delle vite, pensate, senza fare niente. Solo restando in casa”.



