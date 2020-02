PAOLA CORTELLESI/ L’incidente sul set del film Figli (Le parole della settimana)

Paola Cortellesi è ritornata sul set cinematografico e l’occasione le è stata data dal film Figli. L’ultimo scritto dallo scomparso Mattia Torre e in cui si racconta la vita di due genitori alle prese con l’arrivo del secondogenito. L’artista tra l’altro si trova al fianco del suo ex compagno Valerio Mastandrea in questo nuovo lavoro. In una scena ha persino dovuto prenderlo a schiaffi. “L’abbiamo dovuta ripetere più volte, ma l’abbiamo fatta sempre giusta”, racconta ad Amica, “è che ci veniva da ridere e se ci fate caso si vede anche”. La Cortellesi rivela di aver accettato di partecipare al progetto di Torre fin da quando quest’ultimo le ha fatto leggere un suo articolo, ancora prima di sapere come realizzare la pellicola. “Non c’era nulla, nemmeno un ruolo”, dice Paola, “ma conoscendolo potevo facilmente immaginare che sarebbe stato meraviglioso!”.

PAOLA CORTELLESI, LE PAROLE SULLA FIGLIA LAURA

Durante la lettura dell’articolo, la Cortellesi si è resa conto di corrispondere a tutte le tipologie di genitori. “Ridevo, di me stessa. Delle feste allucinanti e delle idiosincrasie che ci fanno diventare pazzi. Il bello della scrittura geniale di Mattia è che racconta cose vere in modo surreale, con ironia, alleggerendole. In qualche modo è terapeutico”, sottolinea. Paola Cortellesi diventa mamma per il piccolo e grande schermo, ma come si vede come figlia? L’attrice, nelle sale con il film Figli, rivela di non essersi mai sentita una vittima. “La fortuna della mia vita è stata di vivere in una famiglia molto coesa, vicinanza e presenza non mi sono mai mancate”, racconta ad Amica. Anche come madre sente di vivere la stessa fortuna. “Mia figlia Laura è stata un regalo meraviglioso, inaspettata e bella. Ci sono state anche le cose che raccontiamo [nel film, ndr]”, aggiunge, “ma le cosiddette rinunce non ci sono mai state”.

L’INCIDENTE SUL SET

Oggi, sabato 1 febbraio 2020, Paola Cortellesi sarà ospite de Le parole della settimana e forse rivelerà qualcosa di più su questo suo nuovo ruolo cinematografico. Sappiamo già che qualcosa è andato storto durante le riprese, a causa di alcuni salti dalla finestra che le hanno provocato la traslazione di una vertebra. “È arrivato un osteopata di 2 metri e 20, con delle mani enormi, e mi ha detto: ‘Ora ti faccio la manovra!’. Mi ha rimesso a posto in un attimo”, racconta ancora. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice invece svela di non avere ancora in progetto un secondo figlio. Almeno per ora. “Semmai ora, quando vado in un ristorante, penso sempre a cosa c’è in cucina. Anzi, forse non voglio nemmeno saperlo”, conclude.



