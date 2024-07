Riccardo Milani e Laura, marito e figlia di Paola Cortellesi: il retroscena sul primo incontro: c’entra Gianni Morandi

È difficile trovare un’altra artista a 360° come Paola Cortellesi, attrice, imitatrice, cantante, conduttrice, attrice e comica e per ultimo regista che con il suo primo film C’è ancora domani ha fatto incetta di premi. Non solo il lavoro, però, quando si parla dell’artista romana finisce al centro del gossip anche la sua vita privata. Il regista Riccardo Milani è il marito di Paola Cortellesi ed i due hanno una figlia, Laura, di 11 anni. In passato l’attrice e conduttrice romana ha avuto una lunga storia d’amore con il collega Valerio Mastandrea ma i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Riccardo Milano, marito di Paola Cortellesi è un regista e sceneggiatore romano di 66 anni. È nato infatti il 15 aprile del 1958. Ha diretto importanti film per il cinema come Auguri professore, Il sequestro Soffiantini e Il posto dell’anima del 2003 dove ha conosciuto dove ha conosciuto la futura moglie. Ed a proposito del loro incontro e di come è nata la scintilla c’è un curioso retroscena che ha rivelato il regista, stando a quanto riporta Libero Magazine. Riccardo aveva già notato Paola a casa dell’amico comune Gianni Morandi: “Faceva le prove di uno spettacolo in giardino, aveva i sandali, arrivò sudata, coi piedi sporchi di terra. Finge di arrabbiarsi se lo racconto”.

Laura, figlia di Paola Cortellesi: “È indipendente e le insegno ad essere se stessa”

Sul marito Riccardo Milano e sulla figlia Laura Paola Cortellesi, invece, si è sbilanciata in una passata intervista a La Repubblica. “Mia figlia è indipendente. Questo suo aspetto del carattere mi piace molto. Cosa le insegno? A piacersi, ad ascoltarsi, soprattutto a non sentirsi mai sbagliata. Se in qualcosa è diversa o pensa di non corrispondere a un modello, è solo un regalo: credo che la cosa più importante sia l’unicità” ha ammesso la Cortellesi, mentre sul marito ha aggiunto: “Sembriamo Casa Vianello. Litighiamo nella dose legale minima insita nel matrimonio. Lui è impetuoso, però è il mio primo fan. Mi offre sicurezza. Percepisco protezione. È fantastico confrontarsi e crescere insieme. A casa ci portiamo il lavoro…fatalmente, non le tensioni. Che restano sul set”.