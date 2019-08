Paola Cortellesi/ Video, show con Fiorello sul palco di Laura e Biagio (Techetechetè)

Paola Cortellesi sarà tra le protagoniste della puntata di questa sera di Techetechetè, il consueto appuntamento di Rai 1 tra musica e amarcord e che pesca in quello sterminato tesoro che sono gli archivi del servizio pubblico: l’appuntamento di stasera, in onda a partire dalle ore 20.30 sulla rete ammiraglia della Rai e curato da Mauro Caporiccio, infatti è dedicato non a una bensì a due mostri sacri della comicità al femminile della scena italiana e non a caso il titolo della puntata è “Volti di donna” con evidente riferimento al fatto che Paola Cortellesi e Virginia Raffaele, l’altra protagonista dello speciale, hanno fatto della loro capacità di trasformarsi e di imitare i personaggi VIP, oltre a crearne altri ex novo giocando sui più diffusi tic e vizi, una vera e propria arte. Come peraltro racconta la breve clip apparsa nelle ultime ore proprio sul profilo Twitter di Techetechetè e che mostra due brevi spezzoni di sketch che vedono protagoniste le due attrici e con la Cortellesi, storica compagna del regista e sceneggiatore Riccardo Milani, impegnata nelle vesti di una zelante professoressa.

CORTELLESI E FIORELLO, “FUORI PROGRAMMA” DA BIAGIO & LAURA

Paola Cortellesi, 45enne mattatrice romana del piccolo e grande schermo, salita alla ribalta prima con Zelig e poi all’inizio degli Anni Duemila diventando uno dei volti di “Mai dire gol”, è stata protagonista di recente assieme al collega Rosario Fiorello di un curioso fuori programma nel corso di una delle tappe del fortunato tour estivo che ha visto duettare Biagio Antonacci e Laura Pausini. Infatti in occasione proprio del gran finale della tournée negli stadi, tenutasi in quel di Cagliari, sul palco la Cortellesi a un certo punto è apparsa sul palco assieme a Fiorello mandando in visibilio il pubblico presente e dando vita a un inedito quartetto che gli stessi diretti interessati hanno ribattezzato “I nuovi Ricchi e Poveri”. E tra risate e imitazioni dei due cantautori, pare che questo piccolo bonus sia stato apprezzato tanto che successivamente la Pausini ha ringraziato Paola Cortellesi e l’altro showman spiegando che per lei è stato un “onore avervi al mio fianco” per quella che è stata la degna conclusione (qui una breve clip dell’improvisata) di uno degli eventi in musica più importanti dell’estate che sta volgendo al termine.

PAPARAZZATA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA

Nell’ultimo periodo, in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva e dopo aver finito di girare gli episodi in quella che la sua ultima fatica sul piccolo schermo, ovvero la serie “Petra” che, diretta da Maria Sole Tognazzi, la vede nei panni di una irresistibile poliziotta (messa in onda su Sky Cinema prevista per il 2020) creata dalla penna dell’autrice spagnola Alicia-Gimenez Bartlett, Paola Cortellesi è stata paparazzata al mare in un momento di relax assieme al marito Riccardo Milani, regista e sceneggiatore a cui è legata dal 2011 quando lo portò all’altare dopo ben nove anni di fidanzamento, e alla figlia Laura (nata nel 2013). Oramai una habitué delle spiagge della Sardegna, nella zona sud-ovest dell’isola, l’attrice romana è stata fotografata con tanto di pinne e occhiali in uno dei suoi pochi momenti di intimità noti al grande pubblico dal momento che da sempre è molto riservata sulla sua vita famigliare e inoltre non è molto attiva come tanti suoi colleghi sui social network, avendo un profilo Twitter che usa poco e senza invece una propria bandierina su Instagram.





