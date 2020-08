Paola De Micheli al Meeting Rimini 2020/ Diretta video: mobilità e turismo dopo Covid

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli tra i protagonisti oggi della terza giornata del Meeting di Rimini 2020. Al Palacongressi alle ore 15:00 si parlerà di mobilità e turismo, due settori strettamente connessi e in trasformazione, in particolare dopo l’emergenza coronavirus. Da tempo il Meeting approfondisce queste tematiche, del resto c’è stata un’evoluzione senza precedenti negli ultimi decenni, non solo per radicali ma anche per rapidità di cambiamenti. Ma la pandemia ha “congelato” questi due settori costringendoli ad una trasformazione per la “sopravvivenza”. Qual è la strada per la ripresa? Qual è il modello di mobilità e turismo a cui dobbiamo orientarci dopo questo “tsunami” sanitario e pure economico? Queste sono solo alcune delle domande a cui proveranno a dare una risposta, alla luce della loro esperienza, coloro che sono gli “attori” di mobilità e turismo. Interverranno infatti anche Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Giorgio Palmucci, presidente Enit, Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci. Oltre che dalla ministra De Micheli, il mondo politico, che ha un ruolo cruciale in questo percorso di rilancio, sarà rappresentato nel dibattito anche da Sergio Emidio Bini, assessore al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, Andrea Corsini, assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna, e Girolamo Turano, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

DIRETTA VIDEO INCONTRO SU MOBILITÀ E TURISMO

Il dibattito su mobilità e turismo al Meeting di Rimini 2020, che si terrà alle ore 15:00 e potrà essere seguito in diretta video streaming sul canale YouTube ufficiale della kermesse, è realizzato in collaborazione con Aci, Ferrovie dello Stato Italiane, Apt Emilia-Romagna, IEG Expo e Visit Romagna. A Emmanuele Forlani, direttore Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli, il compito di introdurre il confronto. Un dibattito che sarà anche l’occasione, ad esempio, per discutere del turismo di prossimità riscoperto proprio a causa della pandemia di coronavirus. Ma lo sguardo resta comunque rivolto al futuro, motivo per il quale è importante capire come cambierà la mobilità, soprattutto da e verso i grandi centri urbani. In che modo si svilupperà il sistema del trasporto pubblico? Sarà quello su cui si poggerà il pendolarismo o questo viaggerà su mezzi propri? Il panel di oggi, giovedì 20 agosto 2020, su turismo e mobilità vedrà un confronto tra i protagonisti del settore e i rappresentati delle istituzioni regionali e nazionali. Insieme rifletteranno sulla mobilità e immagineranno nuovi modelli di turismo, tenendo anche conto dell’evoluzione del sistema del trasporto pubblico. Per seguire l’incontro dal titolo “Mobilità e turismo: settori in trasformazione” bisogna collegarsi sul sito del Meeting di Rimini o direttamente al link del canale YouTube, con la diretta video streaming che partirà dalle ore 15:00.





© RIPRODUZIONE RISERVATA