Paola De Micheli/ “Escludo nuovi lockdown, ma si all’obbligo vaccinale”

Sì al vaccino obbligatorio, così Paola De Micheli a Controcorrente. L’esponente del Pd ha esordito così: «Personalmente io credo che sia arrivato il momento dell’obbligo vaccinale, sia per motivi sanitari diretti e indiretti, che per motivi economici: escludo nuovi lockdown e nuove chiusure, ma l’assenza di fiducia può rimettere in grande difficoltà settori come la ristorazione, il turismo e i trasporti. E la terza ragione è anche perché la stragrande maggioranza degli italiani vaccinati sono stanchi».

La posizione di Paola De Micheli è legata all’esaurimento dell’effetto del certificato verde in termini di vaccinazione: «Noi siamo sempre stati i più radicali nell’utilizzo del green pass in tutte le sue forme e nel rendere il green pass lo strumento per convincere il più possibile. Ma sono passati mesi e corriamo il rischio che aumentino le piazze dei no vax, limitando la vita di chi si è vaccinato».

