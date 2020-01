Paola Di Benedetto a Andrea Denver/ “Elisa ha davvero inventato l’invito in hotel?”

Dopo la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 nella casa Paola Di Benedetto si confronta con Andrea Denver. Il motivo? Il presunto tradimento del modello con Elisa De Panicis, la prima eliminata del GF VIP 4. Durante la diretta, infatti, Elisa è entrata nella casa per un confronto con Andrea Denver con cui ha avuto un flirt confermato dallo stesso modello. Tra i due però la situazione è davvero poco chiara come conferma lo stesso Alfonso Signorini che interviene per dire: “Chi mente tra voi due?”. Il modello americano allora replica: “Non ricordo molto di quella conversazione, ricordo solo di aver citato Ivan” – precisando a gran voce – “Io ho una ragazza”. Elisa De Panicis a quel punto risponde zittendolo: “Hai una ragazza e inviti me nel tuo albergo?”. La risposta della influencer lascia intendere che il modello volesse tradire la fidanzata Anna Wolf. Intanto dallo studio Signorini precisa: “non è da gentiluomo dire che con Elisa sono state solo quattro trom**te e arrivederci. E poi non preoccuparti. La nostra Elisa ha già il cuore occupato. È fidanzata con il terzino del Milan Hernandez”.

Paola Di Benedetto ad Andrea Denver: “mi manca un pezzo di questa storia”

Dopo la diretta, Andrea Denver si ritrova in cucina al tavolo con Paola Di Benedetto con cui commenta quanto accaduto durante l’incontro con Elisa De Panicis. “Mi sono scusato delle quattro volte, non è da gentiluomo. Io ho la coscienza pulita, lei mi diceva vuoi che lo dica, che cosa vuoi dire ti ho invitato per vedersi non per del sesso” precisa il modello che intento a dare le sue spiegazioni è stato però interrotto da Pupo. “Io stavo parlando poi Pupo mi ha interrotto con la storia del chirichetto e ho detto vabbè. A Milano, ammetto, l’ho invitata dicendole vediamoci” dice Andrea Denver, ma Paola Di Benedetto gli domanda: “in termini di amicizia?”. Il modello replica: “si, in amicizia”, ma la ex Madre Natura di Ciao Darwin sembra non capire. “Come è che questa dal nulla si è inventata che tu l’hai invitata in Hotel, che volevi andare in hotel da lei per farle un messaggio o comunque che l’hai invitata in termini per passare una notte insieme, come è che ha partorito questa cosa? Mi manca un pezzo di questa storia” dice chiaramente Paola a cui Denver risponde : “non ho neanche capito, ci voleva un confronto”. Allora la De Benedetto precisa: “mi manca un pezzo di questa storia. Non capisco come fai tu a vederla pulita, hai una fidanzata fuori, non c’era l’intenzione…”, ma il modello è sicuro di quello che dice: “ha tirato fuori un massaggio che non è vero, lei è una mia amica, ci siamo trovati una sera a Milano e lei ha parlato tutta la sera col mio amico, io ero con una modella canadese”. Le spiegazioni del modello però sembrano non convincere la De Benedetto che precisa ancora: “mi manca un tassello, mi sembra folle sta cosa”.

