Paola Di Benedetto a casa con Federico Rossi dopo il GF VIP?/ È polemica sul web ma..

Come ha trascorso Paola Di Benedetto questa prima giornata fuori dal Grande Fratello Vip? Quella di ieri è stata una serata lunga e ricca di emozioni per colei che ha vinto questa quarta edizione del reality e in molti si sono chiesti se, una volta uscita, abbia raggiunto il suo fidanzato Federico Rossi. Un sospetto nato in particolare da una foto pubblicata dal cantante su Instagram nelle ultime ore. In questa si vede Paola che dorme beata in quello che molti hanno creduto essere il letto di Federico. “Tu dormi beata e io non chiudo occhio per le adrenaline che mi regali“ ha d’altronde scritto il cantante, commentando la foto. Questa immagine ha però scatenato la polemica di chi crede che, in questo caso, non avrebbe rispettato la quarantena imposta per affrontare l’emergenza coronavirus. Ma sono andate davvero così le cose?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono visti dopo la finale?

Federico Rossi potrebbe aver sì mostrato una foto di Paola Di Benedetto a letto dopo il Grande Fratello Vip ma non nel suo di letto. Tant’è che i due hanno da poco fatto una diretta su Instagram dove sono in case differenti e non, dunque, la stessa come i fan hanno creduto. D’altronde ieri, dopo la fine del Grande Fratello Vip e la proclamazione del vincitore, ai microfoni di Tgcom24 Paola ha svelato: “La prima persona che non vedo l’ora di incontrare è la mia mamma, che mi è mancata tantissimo…La seconda è il mio papà, la terza è il mio fratellino e la quarta è il mio fidanzato…” Probabile che sarà proprio questo l’ordine degli “incontri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA