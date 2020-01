PAOLA DI BENEDETTO AMMETTE TRADIMENTO DI FEDE?/ “Un momento di debolezza…”

Paola Di Benedetto ha ammesso il tradimento di Federico Rossi, il suo fidanzato facente parte del duo “Benji e Fede“? Sembra essere proprio questa l’interpretazione data da molti telespettatori e fan della coppia dopo le parole pronunciate dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Prima di entrare nei dettagli, però, facciamo una breve premessa riepilogativa per quanti non fossero a conoscenza di uno degli scoop dell’estate. Era stato Chi, proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini, quest’anno conduttore del reality, a lanciare la bomba: “Il triangolo sì. L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha lasciato“. Ma cosa c’entra questa vecchia notizia con la realtà odierna che vede Paola Di Benedetto e Fede innamoratissimi?

PAOLA DI BENEDETTO AMMETTE TRADIMENTO DI FEDE?

Nella Casa del Grande Fratello 4 ogni argomento è buono per intrattenersi e ieri sera si parlava di corna. Leggete un po’ il parere di Paola Di Benedetto in merito al tradimento: “Ma non è plausibile che ci sia un momento di debolezza? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti. Se c’è amore e uno è onesto“. Subito dopo, Paola ha elogiato pubblicamente il suo ragazzo: “Non avrei mai pensato di mettermi con uno come Fede. Sono davvero innamoratissima, lui con me è stupendo“. Sui social sono stati in tanti a fare due più due, associando il discorso sulla opportunità di andare avanti insieme dopo un tradimento ad una presunta esperienza personale di Paola. Emblematico il commento di una utente di Twitter, che ha scritto: “Come dir tutto senza dir nulla. Ora sappiamo tutto sul gossip estivo”.

