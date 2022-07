Paola Di Benedetto asfalta Denis Dosio/ “Rinchiudetelo, con le patatine ha…”

Paola Di Benedetto critica Denis Dosio e il video delle patatine

Paola Di Benedetto è stata ospite su Twitch di GrenBaud, pseudonimo di Simone Buratti, e dell’amico e collega Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto. La speaker radiofonica e vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha avuto modo di rispondere alle irriverenti domande dei due ragazzi. Durante la chiacchierata GrenBaud e Jody hanno mostrato a Paola alcune foto, senza mostrarle al pubblico, alcune foto tramite i cellulari di personaggi del mondo dello spettacolo su cui la ex Madre Natura doveva esprimere un giudizio. A un certo punto GrenBaud le ha mostrato una foto e Paola non è riuscita a trattenersi: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire”. Il commento successivo ha fatto capire che si stesse riferendo a Denis Dosio: “E no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi”.

Denis Dosio risponderà a Paola De Benedetto?

Paola Di Benedetto ha fatto riferimento a un video di Denis Dosio, divenuto popolare su OnlyFans e virale sul web, in cui l’ex gieffino si infila nel lato b delle patatine fritte. Denis Dosio risponderà al commento di Paola Di Benedetto? Nei giorni scorsi Denis Dosio ha postato un video sui social dove piangeva per il suo profilo di Instagram sospeso. Dopo qualche secondo di buio, l’influencer concludeva così il video: “Ma per caso ci stavi credendo? Fatti dire una cosa, non me ne frega un c***o. Mi hai dato solo più tempo per spaccare su OnlyFans”. Ricordiamo che Denis Dosio ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella successiva alla vittoria di Paola Di Benedetto, venendo espulso dopo un paio di settimana per una bestemmia.

