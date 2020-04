Paola Di Benedetto contro Salvo Veneziano/ “Gli avrei dato uno schiaffo per…”

A poche ore dalla finalissima, il Grande Fratello Vip 2020 ha chiesto ai concorrenti ancora in casa di essere gentile confessando cosa avrebbero realmente detto e fatto di fronte ad alcuni atteggiamenti dei concorrenti che sono stati eliminati o squalificati. Da un’ampolla, i concorrenti hanno pescato l’opzione “cosa avrei fatto” o “cosa avrei detto” mentre da una seconda ampolla il nome del concorrente da commentare. Paola Di Benedetto, eletta dal pubblico come terza finalista, ha estratto il nome di Salvo Veneziano, squalificato all’inizio dell’avventura per alcune frasi dette su Elisa De Panicis. L’ex Madre Natura ha così approfittato dell’occasione che le ha offerto il Grande Fratello per dire apertamente ciò che avrebbe realmente fatto con Salvo Veneziano dopo aver ascoltato le sue parole.

PAOLA DI BENEDETTO CONTRO SALVO VENEZIANO: “GLI AVREI DATO UNO SCHIAFFO”