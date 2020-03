Paola Di Benedetto “Coronavirus solo ad anziani”/ Ira sul web “Stai zitta!” (GF Vip)

I concorrenti del Grande Fratello Vip, ormai da diversi giorni sono costantemente aggiornati da parte di Alfonso Signorini, sull’attuale emergenza Coronavirus in Italia e non mondo. Nonostante gli aggiornamenti sempre puntuali e precisi ma mai allarmistici del conduttore, nelle passate ore non è passato inosservato l’intervento di Paola Di Benedetto che esprimendosi sulla pandemia ha usato dichiarazioni finite inevitabilmente nella bufera per via di alcune sue inesattezze. A quanto pare, l’ex Madre Natura e fidanzata di Federico Rossi avrebbe iniziato a riflettere sulla gravità dell’emergenza sanitaria che ormai da diverse settimane ha travolto l’Italia asserendo che fortunatamente il Covid-19 colpirebbe soprattutto anziani. Ascoltando in diretta le sue affermazioni, molti utenti social non hanno apprezzato affatto le parole di Paola Di Benedetto accusandola di eccessiva ignoranza su un tema così delicato. “Il fatto che Paola Di Benedetto non sappia cosa realmente sta accadendo non la giustifica per la sua affermazione. É una cretina, bella che non balla, lei si che deve stare a casa”, si legge su Twitter dove sono tanti gli utenti che hanno subito commentato le esternazioni della giovane gieffina.

PAOLA DI BENEDETTO “CORONAVIRUS SOLO AD ANZIANI”: BUFERA SUI SOCIAL

Per Paola Di Benedetto rappresenterebbe una “fortuna”, nel dramma, il fatto che il Coronavirus andrebbe a colpire soprattutto i pazienti più anziani e con malattie pregresse, sebbene in fatti dimostrerebbero purtroppo anche il contrario. Sempre più giovani, under 30 e soprattutto under 40 sono stati contagiati dal Covid-19 e vertono oggi in condizioni di preoccupante gravità. Il web però non perdona tanta leggerezza e inevitabilmente la attacca: “Paola chiudi quella bocca per favore. Grazie!”, scrive qualcuno via social, ed ancora, “Quindi secondo Paola menomale che il virus prende già nonni che non stanno bene. Non hai capito un ca..o”. Le critiche non si placano: “Comunque vorrei fare i complimenti a Paola Di Benedetto. Anche in questa situazione non ha capito un emerito ca..o e sta sparando stro…te a non finire”. Tuttavia sono in tanti gli utenti che sottolineano come anche i gieffini siano ormai stati messi al corrente in maniera chiara della crisi che stiamo vivendo: “Io penso che siano stati abbastanza chiari sul fatto che non colpisce solo anziani, sia quando lo disse Cucuzza sia da come parla Signorini”, ha tuonato qualcuno. Stasera potrebbe essere l’occasione per fare maggiore chiarezza sulla questione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA