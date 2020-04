Paola Di Benedetto, da Ciao Darwin al GF Vip 2020/ La rivincita dell’ex Madre Natura

Paola Di Benedetto ha vinto con merito il Grande Fratello Vip 2020. Una vittoria che è stata accolta con entusiasmo non solo dal pubblico che ha seguito con costanza il percorso di Paola nella Casa più spiata d’Italia, ma anche da colleghe e amiche. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, infatti, Paola è riuscita a dimostrare di essere sì bella, ma di avere anche una testa pensante. Sono lontani, ormai, i tempi in cui tutti la identificavano con Madre Natura di Ciao Darwin. Da quel 2016 sono cambiate tante cose nella vita di Paola Di Benedetto che, dopo aver conquistato la popolarità con la sua bellezza, ha lavorato per dimostrare di avere molto altro. Trascorrere tre mesi nella casa di Cinecittà, mostrando al pubblico senza filtri, ha giovato al suo privato e alla sua immagine che, oggi, è più forte che mai.

PAOLA DI BENEDETTO VINCE IL GRANDE FRATELLO VIP 2020 E SI GODE LA RIVINCITA

Il Grande Fratello Vip 2020 rappresenta la grande rivincita di Paola Di Benedetto che non pensava di poter resistere tre mesi nella Casa immaginando di non piacere al pubblico. La sua avventura all’Isola dei Famosi dove aveva iniziato una storia d’amore con Francesco Monte, poi finita, effettivamente era durata molto meno. Ma quella ragazza che, al pubblico dell’Isola era apparsa altezzosa e presuntuosa ha lasciato spazio alla vera Paola ovvero ad una ragazza dolce, vera, sensibile e che non ha paura di dire sempre tutto ciò che pensa. Puntata dopo puntata, Paola è rimasta fedele a se stessa e per piacere ai telespettatori non ha avuto bisogno di dare vita ad inutili siparietti. Una vittoria, quella della Di Benedetto basata sulla verità della sua persona di cui il fidanzato Federico Rossi è davvero orgoglioso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA