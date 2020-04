Paola Di Benedetto e Adriana Volpe/ Il retroscena “scabroso” sul phon in bagno…

Diretta Instagram con retroscena scabroso quella tenuta nella giornata di ieri dalle due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe e la vincitrice Paola Di Benedetto. Le due si sono ritrovate sui social per colloquiare fra di loro pubblicamente, un po’ come fatto da moltissimi vip in queste ultime settimane di quarantena, e si è parlato ovviamente del reality show di casa Mediaset, chiusosi nella serata di mercoledì scorso. La conversazione fra le due si è spostata ad un certo punto su quanto accadeva in bagno, e sui “magheggi” per evitare che si sentissero rumori molesti nella casa. Paola Di Benedetto attacca: “Noi della stanza blu avevamo il letto comunicante con il bagno. Al Gf Vip c’era solamente un abgno che potevamo usare tutti quanti. All’inizio eravamo ben 20 concorrenti. Come si può dire in maniera delicata? Aiutami a dire quella cosa sul phon”.

PAOLA DI BENEDETTO E ADRIANA VOLPE: “FATTA UNA PESSIMA FIGURA”

A quel punto, dopo essere stata tirata in causa, è intervenuta appunto la Volpe, che ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda del phon: “Oddio rischiamo di fare uno scivolone. Si era pensato, come sottofondo musicale quando si entrava in bagno, qualcuno aveva pensato di utilizzare il rumor del phon che ovatta un sacco di rumori. Ovatta, fa sentire meno le problematiche intestinali che uno può avere. Avete capito cosa intendo? Non andrei oltre. Però, la nostra problematica era che snetivamo questo rumore a tutte le ore. Alle 4 di notte, alle 6 del mattino, c’era sempre questo rumore del phon per corpire altri rumori strani e particolari”. Quindi la Volpe, che ricordiamo, è stata costretta ad abbandonare il Grande Fratello Vip a seguito della morte del suocero per coronavirus, ha concluso dicendo: “Io con questo credo che noi abbiamo fatto veramente una pessima figura… uno scivolone. In che momento avveniva l’accensione del phon? Io non lo so, non l’ho mai acceso”.



