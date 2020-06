Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi?/ Noto agente: “lui stava per lasciarla”

Pubblicità

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono in crisi? A lanciare la bomba sulla vincitrice del Grande Fratello vip 2020 e sul cantante è un noto agente che, tuttavia, non svela il proprio nome che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ha parlato del momento difficile che avrebbero vissuto la Di Benedetto e Federico Rossi che si sono riuniti recentemente dopo i mesi trascorsi lontani prima per la presenza di lei nella casa del Grande Fratello e poi per la quarantena. “Lui stava per lasciarla. Dopo che si sono ritrovati ha scoperto un segreto di Paola che gli ha fatto molto male”, ha raccontato l’agente a Di Più come riporta La Nostra Tv. Stando al racconto dell’agente, Federico Rossi avrebbe scoperto l’esistenza di alcuni messaggi tra Paola e una persona di cui, già in passato, sarebbe stato geloso.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI VICINI ALLA ROTTURA?

Secondo quanto racconta il settimanale Di Più riportando le parole di un agente, Paola Di Benedetto avrebbe scambiato dei messaggi con una persona vicina al fidanzato Federico Rossi. “Dai messaggi sembrava che avessero avuto un flirt lo scorso dicembre e che in queste ultime settimane si fossero scritti per rivedersi, approfittando dalla fine della quarantena”, ha aggiunto l’agente che ha anche svelato la dura reazione che avrebbe avuto Federico di fronte alla scoperta dei messaggi. “Fede è andato su tutte le furie anche perchè già in passato lui aveva avuto motivo di essere geloso di quest’altro uomo”. Tra il cantante e Paola, tuttavia, sembrerebbe essere tornato tutto a posto. I due, infatti, si mostrano sereni e sorridenti sui social. La coppia, dunque, risponderà all’agente in questione?





