Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ritorno di fiamma?/ Ecco dove sono stati visti

Paola Di Benedetto e Federico Rossi al concerto degli Zero Assoluto

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno di nuovo insieme? Dopo la fine della relazione tra l’influencer e l’ex componente del duo Benji e Fede, durata tre anni (dal 2018 al 2021), sembrerebbe che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma. I motivi della rottura non furono mai stati resi noti, ma i diretti interessati hanno raccontato che non c’era stato nessun tradimento o mancanza di rispetto e che si erano lasciati in buoni termini.

La nota speaker radiofonica e il cantante per diversi mesi hanno documentato sui social la loro storia con dediche, viaggi e momenti esilaranti. Paola e Federico sono rimasti uniti anche quando hanno deciso di interrompere il loro legame d’amore e d’affetto. E ora, a distanza di quasi due anni, l’ex coppia sarebbe stata beccata insieme ad un concerto. Il gossip è stato riportato da Deianira Marzano, alla quale è arrivata una segnalazione di un utente che li ha visti sabato 20 maggio insieme al concerto degli Zero Assoluto, al Fabrique di Milano. Non è la prima volta che i due si sono rivisti dopo la separazione. Inoltre, i due non hanno mai smesso di seguirsi o scambiarsi like sui rispettivi profili social.

Recentemente, si era vociferata una frequentazione tra Paola Di Benedetto e l’ex allievo di Amici, Luigi Strangis. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito le voci dichiarando che c’è un bel rapporto con il vincitore della passata edizione di Amici ma nessuna relazione sentimentale. L’influencer ha voluto mettere a tacere il gossip su una possibile love story affermando: “Adoro Luigi e c’è una bella amicizia tra noi, nient’altro“.

L’artista, invece, ha voluto sottolineare che in questo momento della sua carriera si sta concentrando esclusivamente sulla musica. Era stata la pagina Very Inutil People ad affermare di un flirt in corso fra Paola Di Benedetto e Luigi Strangis. La relazione sentimentale era stata confermata da una persona vicina ai diretti interessati che aveva detto come fra i due ci fossero attimi di passione ed il messaggio giunto al portale, era stato pubblicato in una storia su Instagram. Le indiscrezioni non sono sfuggite alla diretta interessata che, con il messaggio pubblicato sul proprio account Instagram ha spento queste voci mettendo in evidenza come gli attimi trascorsi insieme siano frutto soltanto di una bella amicizia.

