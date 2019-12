Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Si lasciano prima del Grande Fratello Vip? Abituati alla distanza ma…

Paola Di Benedetto è una dei concorrenti che entreranno a far parte della casa del Grande Fratello Vip a partire da gennaio. Per questo motivo, il suo fidanzato Federico Rossi, di Benji e Fede, sta cercando di trascorrere tutto il suo tempo a disposizione con lei prima che arrivi il fatidico giorno in cui la sua ragazza si chiuderà nella casa insieme ad altri inquilini famosi. Come il suo collega Benjamin Mascolo, anche lui ha passato le sue vacanze di Natale con la sua Paola. A testimonianza di questi momenti, gli scatti condivisi sui social e gli auguri ai loro follower. Alcune voci parlano dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia anche da parte dello stesso Fede, ma nessuna conferma è ancora arrivata. Se il cantante non dovesse partecipare al reality, staremo a vedere come andranno le cose: è molto probabile che faccia qualche sorpresa alla sua bellissima fidanzata per assicurarsi che la storia possa durare anche in questa situazione particolare.

Paola di Benedetto: compleanno nella casa del Grande Fratello

Paola Di Benedetto è nata l’8 gennaio 1995, per questo motivo festeggerà i suoi 25 anni proprio il giorno in cui entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La modella è già un volto noto per la televisione italiana, l’abbiamo infatti vista anche a Ciao Darwin, dove ha interpretato la bellissima Madre Natura, poi ha partecipato anche al reality survival L’Isola dei Famosi nel 2018. Paola Di Benedetto sarà tra le quote femminili della casa insieme a Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Antonella Elia e Rita Rusic. Molti si aspettano grandi cose da lei, visto che quando partecipò all’Isola s’invaghì di Francesco Monte, con cui nacque una bella storia. Per ora è felicemente fidanzata con Federico Rossi, quindi immaginiamo non possa nascere nessuna storia nella casa. C’è da dire che i due sono abituati a passare alcuni periodi separati, visto che tra il tour di lui e il lavoro di lei, spesso non possono trascorrere tanto tempo insieme. Ma come alcune situazioni insegnano, mai dire mai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA