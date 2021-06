Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati/ “Tradimento? E’ finito l’amore”

Dal quasi matrimonio all’addio. Non è la prima volta che capita e nemmeno l’ultima solo che questa volta i protagonisti sono Paola di Benedetto e Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. I due sono stati spesso uniti, si sono mostrai sui social tra dediche e messaggi d’amore ma da qualche settimana ormai erano silenziosi. I rumors sulla loro rottura ha iniziato a circolare sul web fino a che proprio l’ex gieffina si è mostrata insieme alle amiche di sempre, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, figlia di Pino, rivelando di essersi consolato con le amiche in un momento difficile e citando Ligabue. A quel punto è apparso tutto più chiaro e la conferma ufficiosa era sotto gli occhi di tutti. A quel punto il gossip è letteralmente impazzito mentre i due protagonisti sono rimasti in silenzio.

Paola di Benedetto conferma ufficialmente la rottura con Federico Rossi

Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati e l’annuncio ufficiale è arrivato proprio poco fa quando la bella vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivelato e confermato la rottura: “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi tre anni ci sono amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino”. La stessa ha poi spiegato che tra loro non c’è stata nessuna mancanza di rispetto e nemmeno un tradimento, è “solo una storia d’amore giunta al termine”. Infine, nello stesso messaggio che firma a nome suo e del suo fidanzato, la Di Benedetto spiega: “Volevamo ringraziare di cuore tutte quelle persone che si sono affezionate e che ci hanno sostenuto in questi anni”.

