Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme/ Bacio dopo il tradimento

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati ufficialmente insieme. A documentarlo un bacio pubblico e una bellissima dedica d’amore del cantante del duo Banji e Fede che, dopo la fine della storia, avvenuta lo scorso luglio, è riuscito a rionquistare l’ex madre natura di Ciao Darwin. “Se sei le stelle io sono la Nasa, prima di tornare a casa… Ti verrò a cercare”, ha scritto Federico a corredo della foto del bacio. Una dedica romantica quella che l’artista ha condiviso su Instagram e, soprattutto, non casuale. Federico Rossi, infatti, ha estratto le parole dalla canzone dedicata proprio alla fidanzata. Un ritorno di fiamma che giunge inaspettato dopo i rumors sul presunto tradimento di Federico Rossi che, però, non si è mai arreso riuscendo a riconquistare la fiducia di Paola che, nelle ultime settimane, era apparsa anche in compagnia di Andrea Damante.

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO: L’AMORE TRIONFA

Un gesto importante quello fatto da Federico Rossi che ha voluto annunciare sui social la ritrovata serenità con Paola Di Benedetto. La foto ha portato a casa migliaia di like e commenti, non solo dei fans. Sono tanti, infatti, gli amici della coppia che hanno commentato la scelta del cantante e della Di Benedetto di riprovarci. “L’amore trionfa sempre”, commenta Alessio Bernabei mentre Fred De Palma ha aggiunto – “vi amo”. Commento decisamente ironico e affettuoso, invece, quello che ha scritto Sara Daniele, amica di Paola: “ciao Federico Rossi, in caso non riuscissi a trovarla, te la compro una bussola? Saluti dalla candela”. Nessun commento, invece, da parte della Di Benedetto che, per il momento, sembra decisa a godersi il momento lontano dai social.





