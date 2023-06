Paola di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme?/ Lei: “Ad oggi posso dire solo una cosa…”

Paola di Benedetto fa chiarezza sul presunto ritorno di fiamma con Federico Rossi

Paola di Benedetto e Federico Rossi hanno fatto sognare migliaia di fan ai tempi della loro storia d’amore. Dopo la rottura hanno continuato a mantenere buoni rapporti, coltivandoli e consolidandoli grazie alla stima autentica che entrambi provano l’una nei confronti dell’altro. Nei giorni scorsi, dopo essere stati pizzicati insieme al concerto degli Zero Assoluto, il gossip si è riacceso. A segnalare il possibile ritorno di fiamma l’esperta Deianira Marzano, che aveva pubblicato una segnalazione di un follower.

“Al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto con Federico di Benji e Fede. Sono stati insieme per tutto il concerto, non so se ritorno di fiamma o solo amici”. Dopo i rumors e i chiacchiericci, quindi, Paola di Benedetto ha ritenuto opportuno fare una precisazione ai microfoni di Tag24, smontando ogni ipotesi di riavvicinamento.

Paola di Benedetto: “Il gossip con Federico Rossi? Fa parte del gioco”

“Il gossip fa parte del gioco”, ha detto Paola di Benedetto. “Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta”, ha assicurato la showgirl e bravissima conduttrice.

“A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose”. Nell’intervista Paola di Benedetto aggiunge che Federico Rossi si confida e confronta con lei, ma sempre in termini di amicizia. Nulla di più, almeno per ora…

