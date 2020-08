Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Vacanza in Sardegna e cena a lume di candela…

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sempre più uniti e innamorati. Dopo aver trascorso tanti mesi lontani, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e il cantante si sono concessi una vacanza d’amore in Sardegna. Felice e innamorata, Paola si sta godendo la sua prima vacanza in Sardegna dove ha festeggiato anche il secondo anniversario con il fidanzato Federico. Radiosa, con un lungo vestito bianco, la Di Benedetto ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto di una cena a lume di candela organizzata sulla spiaggia. “Cena a lume di candela in riva al mare (adesso sì che possiamo festeggiare il nostro anniversario)”, ha scritto l’ex madre natura di Ciao Darwin. “Passeremo anche noi… Come stelle cadentu”, ha aggiunto il cantante.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI SEMPRE PIU’ INNAMORATI

Con qualche giorno di ritardo rispetto alla data ufficiale del secondo anniversario di fidanzamento, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno trascorso una splendida serata in riva al mare godendosi una cena a due in un’atmosfera intima e suggestiva. La lontananza che hanno dovuto affrontare prima per la partecipazione di Paola al Grande Fratello Vip e poi per il lockdown sembra li abbia uniti ancora di più. Innamoratissimi, i due trascorrono le loro giornate in spiaggia tra lunghi bagni in mare e pennichelle come testimoniano le foto che il cantante si diverte a scattare alla bellissima fidanzata. Un amore sempre più importante, dunque, quello che sta vivendo Paola che, a settembre, come annuncia lei stessa sui social, è pronta a tuffarsi in nuove esperienza professionali.





