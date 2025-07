Paola Di Benedetto: dolce attesa in vista? Le voci si rincorrono e il pancino sospetto fa scattare l’allarme baby per la futura moglie di Bellanova.

Paola Di Benedetto è incinta? Le ultime indiscrezioni dal web confermano la gravidanza

Paola Di Benedetto è incinta. Almeno, questo secondo Deianira Marzano che ha ripubblicato il messaggio di un follower confermando la notizia. Solo qualche mese fa a Verissimo la modella e influencer aveva raccontato l’amore con Raoul Bellanova, calciatore che cinque giorni fa le ha fatto la proposta di matrimonio. I due si sono conosciuti in maniera piuttosto romantica: lui le aveva mandato un grande mazzo di fiori: “Dopo l’ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla“.

In quel di gennaio Paola Di Benedetto aveva detto di non essere incinta ospite a Verissimo dove a Silvia Toffanin aveva raccontato del suo rapporto con quello che sarà il suo futuro marito: “Siamo abbastanza giovani entrambi con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi però posso dire che siamo una squadra fortissima“.

Paola Di Benedetto, chi è il futuro marito Raoul Bellanova? Cinque anni più giovane di lei

Paola Di Benedetto si è fidanzata con Raoul Bellanova, calciatore che ha 5 anni meno di lei. I due hanno confermato di essere ritornati insieme dopo un periodo di crisi confermando qualche tempo fa di essere pronti a diventare una vera e propria famiglia. Lui, 24 anni, è il difensore dell’Atalanta ma in passato è stato i titolare della Nazionale Under 21. All’inizio della sua carriera il futuro marito di Paola Di Benedetto aveva giocato nel Parabiago dove era stato notato per entrare nella squadra giovanile del Milan. Raoul è poi passato nelle squadre ufficiali del Pescara, Inter, Cagliari e Atalanta. E ben presto si sposerà con la bellissima modella. Ora non ci resta che sperare la conferma della presunta gravidanza.