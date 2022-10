Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini stanno insieme?/ “Notte romantica insieme”

Paola Di Benedetto innamorata di Matteo Berrettini o fuoco di paglia: L’indiscrezione

Il gossip sulla presunta relazione tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sta tenendo banco da diverse settimane. Dopo la fine della relazione con Rkomi, l’ex Madre Natura sembra aver trovato di nuovo l’amore con il tennista. Nessuno dei due, però, ha confermato né smentito la relazione.

Il settimanale Oggi, ha cercato di contattare Paola Di Benedetto per svelare l’arcano: “La conduttrice, raggiunta telefonicamente da Oggi, ci liquida con un “La richiamo, non posso dilungarmi“. Poi il silenzio“. Secondo le indiscrezioni, i due avrebbero una relazione già avviata, mentre secondo altri sarebbe solo un fuoco di paglia. I rumor parlano di un rapporto inizialmente telefonico e sui social, per poi concretizzarsi con il tempo. Si parla addirittura di una notte insieme a Torino, una fuga d’amore in piena regola. Quale sarà la verità?

Paola Di Benedetto sta con Matteo Berrettini o è solo una strategia?

La presunta storia tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini non ha trovato conferma neanche con l’intervento del settimanale Oggi. Tra le righe del giornale si fa menzione di una possibile “strategia” della speaker radiofonica per far parlare di sé, secondo alcuni voci che circolano.

Come riporta il settimanale: “Ottima strategia per alimentare attenzione e far parlare di sé. Secondo quanto ci risulta, i due hanno davvero avviato una conoscenza che si è concretizzata dopo un intenso rapporto telefonico“. E ancora: “I più maliziosi lasciano intendere che vi sia una non tanto segreta attitudine della bella Paola a cavalcare mediaticamente i suoi amori o presunti tali. Accrescere la propria visibilità è uno strumento per far lievitare i follower e gli ingaggi di lavoro.” Poi, il giornale conclude con un pronostico: “Di sicuro questa “amicizia amorosa” potrebbe nell’immediato futuro riservarci non poche e inaspettate sorprese“.

