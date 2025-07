Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sposano: arriva l'annuncio della coppia

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sposano, adesso è anche ufficiale. L’ex madre natura di Ciao Darwin e il calciatore dell’Atalanta hanno annunciato ai loro follower che presto diventeranno marito e moglie, la modella e conduttrice ha postato su Instagram uno scatto in compagnia del giocatore un solitario con maxi diamante, occhi lucidi e un messaggio che dice tutto: “Mille volte sì” ha scritto la Di Benedetto allegando la foto del diamante ricevuto in dono dal giocatore. Seguiranno a questo punto mesi di preparativi e allestimenti delle nozze dopo anni di fidanzamento, qualche alto e basso e le voci su un tradimento mai del tutto confermate, tutte tappe che hanno portato al sì definitivo per la coppia.

Compleanno Nina Moric, compie 49 anni/Dall'amore con Corona all'autolesionismo, la carriera e la vita privata

Tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova l’amore dunque vive una nuova tappa, la storia vivrà ora il momento più alto a distanza di circa due anni dall’inizio della relazione.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, l’inizio della storia con le rose

Tornando con la mente agli inizi della loro relazione, Paola Di Benedetto aveva raccontato come il fidanzamento tra i due è nato con un bel mazzo di fiori fatto recapitare dal calciatore dell’Atalanta classe 2000.

Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati?/ Esplode il mistero via social sulla coppia

“Mi ha fatto recapitare un mazzo di rose blu giganti, senza biglietto, poi tramite passaparola sono riuscita a scoprire che me li aveva regalati lui” ha detto la ragazza tornando con la mente agli inizi della relazione. Molti appassionati di gossip ricorderanno che prima della relazione con Raoul Bellanova, Paola Di Benedetto era stata fidanzata con Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede. Una storia finita dopo qualche anno e che ha poi spalancato nuove porte alla bella modella ed ex madre natura di Ciao Darwin.