Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, sorrisi e amore a Torino/ Prove di convivenza per la coppia?

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: spesa insieme e sorrisi per le strade di Torino

Quello che a inizio estate era solo un gossip, ora si presenta a tutti gli effetti come una concreta e bellissima realtà: Paola Di Benedetto ha ritrovato l’amore, e l’ha fatto al fianco di Raoul Bellanova. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il calciatore del Torino non si nascondono più e, ora, vivono la propria storia d’amore alla luce del sole. Il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, ha pizzicato la coppia in dolce compagnia per le strade di Torino, città che è diventata a tutti gli effetti il loro nuovo nido d’amore.

Federico Rossi confessa "bacio alla ragazza ai Tim Summer Hits? Mi sono lasciato andare"/ Sulla Di Benedetto…

La coppia è stata immortalata all’uscita di un supermercato, dopo aver fatto un’intensa spesa e prima di fare ritorno a casa. Sacchetti della spesa alla mano, tra i due la complicità è evidente e, in strada, c’è stato anche il tempo per scambiarsi un tenero bacio in bocca. La Di Benedetto, come riporta la rivista, ha optato per un look molto semplice: senza trucco, ha indossato una t-shirt nera, jeans skinny e anfibi.

Federico Rossi è single o fidanzato?/ Non si placano le voci su Paola Di Benedetto. E sui social...

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: le prime prove di convivenza

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono innamoratissimi e, per le strade di Torino, mostrano quanta complicità abbiano instaurato in questi mesi. La coppia si è conosciuta all’inizio dell’estate, periodo nel quale erano iniziati a circolare i primi gossip sul loro conto, e per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La relazione è stata poi ufficializzata per mezzo social, attraverso un romantico bacio condiviso nelle Instagram stories. Un amore che è stato accolto con grande gioia dai fan, ma anche da qualche critica da parte degli haters, soprattutto per la loro differenza d’età: lei 28 anni, lui 23.

Paola di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova stanno insieme?/ Fabrizio Corona lancia lo scoop

Differenza che però non sembra minimamente scalfire l’intenzione di costruire una solida base per il loro amore. Al punto che, riporta Chi, i due starebbero facendo le prime prove di convivenza a Torino, città dove il calciatore gioca e dove vivrebbe con la fidanzata. La conduttrice radio, infatti, è ormai più a Torino che a Milano: nel capoluogo piemontese ha iniziato anche palestra ed è seguita da un personal trainer. Il loro amore, dunque, risplende ai piedi della Mole Antonelliana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA