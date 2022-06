Paola Di Benedetto e Rkomi, Fedez conferma il flirt tra i due?/ In radio rivela…

Paola Di Benedetto e Rkomi: stanno insieme?

Da settimane si parla di un flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi (al secolo Mirko Martorana) e nei giorni scorsi il portale The Pipol ha riportato l’ufficializzazione: “I rumors questa volta non saranno oggetto delle smentite dell’ex madre natura infatti la storia tra Paola Di Benedetto e il cantante Rkomi è ufficiale. I due si frequentano da quasi un mese. La storia è stata anche immortalata dai fotografi (presto vedremo le fotografie)”. Secondo quanto riportato dal portale di gossip presto usciranno le foto che confermano la relazione tra la speaker radiofonica e il cantante. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, è stata legata in passato a Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji & Fede. Nonostante la relazione sia finita i due sono rimasti in buoni rapporti.

RKOMI INFIAMMA IL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE/ L'annuncio del ruolo a X factor 2022

Fedez conferma la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi?

Rkomi è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022. Le registrazioni delle Audizioni sono iniziate da qualche settimana. Nei giorni scorso Fedez, rientrato in giuria dopo qualche anno di pausa, è stato ospite a RTL 102.5, insieme a Francesca Michielin (conduttrice di XF 2022) e Tananai, con cui ha registrato l’ultimo singolo “La dolce vita”. Ospite di Paola Di Benedetto, Fedez ha parlato anche di Rkomi, e secondo i più avrebbe confermato il flirt tra il cantante e la conduttrice: “Sono tutti molto simpatici, carini, Rkomi mi è sembrato molto simpatico…”. Subito è intervenuta la Di Benedetto: “Dicono lo sia…”. A quel punto Fedez le ha chiesto, con non troppo velata ironia, se avesse mai conosciuto personalmente Rkomi, suscitando le risate di Tananai: “Certo, lo abbiamo avuto qui mille volte, anzi lo salutiamo”, ha risposto la conduttrice con un sorriso.

Paola Di Benedetto/ Fopo Federico Rossi è amore con Rkomi

questo scambio di battute tra paola di benedetto e fedez su rkomi 😭 pic.twitter.com/8YP1AfN7cW — mat (@justtmat) June 13, 2022

LEGGI ANCHE:

Rkomi nuovo giudice X Factor 2022/ Ambra, Fedez e D'Argen D'Amico: giuria completa

© RIPRODUZIONE RISERVATA