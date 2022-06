Paola di Benedetto e Rkomi sempre più innamorati/ Baci fuori dal ristorante, il video

Paola di Benedetto e Rkomi pizzicati a Milano tra baci e abbracci: il video

Tra Paola Di Benedetto e Rkomi sembra davvero essere scattata la scintilla. Le indiscrezioni nelle ultime settimane hanno trovato conferma e i due ora sembrano non volersi più nascondere, tra indizi social e appassionati baci immortalati dai paparazzi. Archiviata la storia d’amore con Federico Rossi dell’ex duo Benji&Fede, la conduttrice radiofonica sembra aver ritrovato il sorriso al fianco del rapper milanese nonché prossimo giudice di X-Factor. A confermare l’intesa tra i due è la pagina Instagram whoopsee.it, che ha condiviso un video che li immortala tra abbracci e baci fuori da un locale milanese.

“Ecco infatti i due fuori dal ristorante Moebius a Milano mentre, intenzionati a non nascondere più la loro frequentazione, tra chiacchiere e risate decidono di scambiarsi qualche tenero bacio” scrive il sito sulla propria pagina, a corredo del video che vede Rkomi e Paola Di Benedetto complici e sorridenti. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, compreso anche qualche rumor che li voleva già in crisi, la coppia si mostra più affiatata che mai e desiderosa di proseguire la conoscenza.

Per Paola Di Benedetto la musica rappresenta il filo conduttore della sua vita, e non solo per la storia d’amore con Federico Rossi e il recente flirt con Rkomi. Ex vincitrice del Grande Fratello Vip, la giovane showgirl ha spiccato il volo nel mondo della musica attraverso importanti impegni in tv e in radio. Oltre ad essere ormai voce fissa di RTL 102.5, ha anche condotto gli spin-off di X-Factor e l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, oltre al Radio Zeta Future Hits Live nel 2022.

La giovane showgirl si è fatta strada anche in tv: oltre alla vittoria al Grande Fratello Vip, si è conquistata spazio anche in Rai, presentando quest’anno il PrimaFestival, spin-off del Festival di Sanremo al fianco di Roberta Capua e Ciro Priello. Un legame indissolubile con il mondo della musica, che ritorna prepotentemente in primo piano anche sul fronte privato.

