Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?/ Mollata con sms ma avrebbe già un altro

Paola di Benedetto e Rkomi si sono lasciati? La Marzano svela: “Pare che lei abbia un altro”

Sarebbe già finita la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Stando a quanto trapela in rete, la “relazione” tra la showgirl e il cantante parrebbe al capolinea. Questo, perlomeno, è quanto risulta all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha sganciato uno scoop roboante nelle scorse ore: “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare”, ha spiegato, senza rivelare però dettagli su questa presunta terza persona.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?/ Deianira Marzano: "Solo pubblicità"

I follower della Marzano, in realtà, erano già al corrente della crisi della coppia, proprio perché l’influencer aveva fatto capire che la storia tra Paola e Rkomi non era altro che un fuoco di paglia. “Tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia”, le parole della Marzano.

Rkomi, nuovo fidanzato Paola Di Benedetto/ Sono la coppia dell'estate

Paola di Benedetto mollata da Rkomi via sms?

Secondo l’esperta di gossip il rapporto tra Paola Di Benedetto e Rkomi non era altro che una sorta di trovata pubblicitaria. Non tutti sono dello stesso avviso naturalmente, ma in molti trovano coerente e credibile l’idea della Marzano. Tra gli altri rumors, invece, l’ipotesi che sia stato Rkomi a chiudere i rapporti con la Di Benedetto a causa della sovraesposizione mediatica e dai gossip. A dire basta sarebbe stato il cantante, dunque, addirittura tramite un semplice messaggio.

LEGGI ANCHE:

Paola Di Benedetto, cancella il tatuaggio per Federico Rossi?/ In verità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA