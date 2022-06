Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme/ Baci appassionati per le vie di Milano

Paola Di Benedetto e Rkomi: le foto su Chi

Da qualche settimana circolavano voci su un presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi. A dare la conferma della relazione tra il cantante milanese e la speaker radiofonica è stato il portale The Pipol, che annunciava l’imminente uscita di foto della coppia. E così è stato. Sull’ultimo numero in edicola di Chi, Paola Di Benedetto e Rkomi (al secolo Mirko Manuele Martorana) sono stati paparazzati per le vie di Milano. Dopo un romantico tête-à-tête a cena, i due sono tornati a casa insieme, tra un bacio appassionato e qualche risate in mezzo alla strada. Le foto che confermano la loro relazione arrivano un anno dopo la fine della storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dell’ex duo Benji & Fede, iniziata nel 2018.

Paola Di Benedetto e Rkomi: come è nata la loro storia

Rkomi, 28 anni, e Paola Di Benedetto, 27 anni, si frequentano da poco. Come riporta il settimane Chi, si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi le loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon sotto i post di Instagram, Paola e Mirko sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca di Milano, poi a teatro e infine questo weekend a Roma. Entrambi si trovavano nella capitale per il Radio Zeta Future Hits Live, condotto dalla Di Benedetto mentre Rkomi era tra i cantanti che si sono esibiti sul palco. Dopo l’evento sono andati a mangiare, in gruppo, al ristorante di Tommaso paradiso, “Tomà”. Proprio nei giorni scorsi, Fedez aveva alimentato il gossip sulla coppia durante la sua ospitata a RTL, nel programma condotto proprio dalla Di Benedetto: “A X Factor sono tutti molto simpatici e carini, Rkomi mi è sembrato molto simpatico, tu Paola lo hai mai conosciuto?”, aveva chiesto il rapper alla Di Benedetto in modo evidentemente allusivo.

