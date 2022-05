Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme?/ La segnalazione: “Si baciavano e…”

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme?

Paola Di Benedetto e Rkomi nuova coppia? È questo il gossip che circola sul web e che vorrebbe la conduttrice e il cantante insieme. Nell’ultimo anno la Di Benedetto è stata spesso al centro di indiscrezioni che la volevano in dolce compagnia, tutte però sono state smentite dalla diretta interessata. Questa volte le cose potrebbero andare diversamente perché, stando ad una segnalazione, i due sarebbero stati beccati insieme anche nel pieno di un bacio.

La segnalazione è arrivata all’esperto di gossip Amedeo Venza che ha poi riportato tutto su Instagram: “Ciao Amedeo. Io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era n evento molto figo con tanti nomi della TV. – si legge nella segnalazione, che continua – Tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi. E si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere. Vedi le Stories di … perché se rallenti si vedono loro vicinissimi“.

Paola Di Benedetto e Rkomi nuova coppia?

Paola Di Benedetto e Rkomi starebbero insieme secondo una segnalazione. Al momento manca la conferma della coppia o la smentita che sicuramente arriverà qualora il gossip non fosse vero. D’altronde solo qualche tempo fa la Di Benedetto aveva smentito le voci su una relazione con l’attore Ludovico Tersigni: “È una fake news, smentisco. – aveva detto, spiegando che – Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa. Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente. Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose, credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita.”

