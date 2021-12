Paola Di Benedetto, ex fidanzata Federico Rossi/ “Perfezione fa schifo e annoia”

Da quando si sono detti addio, annunciando ai rispettivi followers che avrebbero proseguito le loro vite da soli, Paola di Benedetto e Federico Rossi non hanno mai più fatto passi indietro. Entrambi si sono concentrati su loro stessi, aprendosi a nuove esperienze. La showgirl, nonché conduttrice radiofonica, ha iniziato un percorso in cui la parola d’ordine è auto-accettazione. L’ultimo esempio di questa sua metamorfosi, è arrivato nei giorni scorsi, quando si è mostrata ai follower senza trucco e col volto segnato dalla fatica.

Federico Rossi/ Ritorno di fiamma artistico con Benjamin Mascolo? I fan lo sperano

“Sono umana, non voglio essere perfetta… Mi fa schifo la perfezione e mi annoia parecchio”, ha scritto l’ex fidanzata del cantante Federico Rossi. Paola di Benedetto si è quindi esposta in lungo post che ha riscosso tantissimi like e apprezzamenti da parte dei fan.

Paola di Benedetto: “Sto vivendo un periodo molto impegnativo”

Nel post in cui Paola di Benedetto si mostra senza filtra ai suoi follower, ammette di essere immersa in un periodo decisamente probante. “E’ un momento della mia vita impegnativo sotto tanti punti di vista: dal lavoro alla vita privata e mettiamoci anche un bel trasloco. Sia chiaro: sono felice e contenta. Ma diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa. E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla…”, ha spiegato la conduttrice radiofonica.

Federico Rossi/ Dopo l'ex Paola Di Benedetto ha una nuova fidanzata?

Nel suo lungo post offre interessanti spunti sull’auto-accettazione, partendo dal presupposto che tutto ciò che appare sui social non è reale e che la perfezione, oltre a provocarle “schifo” la annoia terribilmente: “Quasi niente di quello che vedete qui sui social è realmente come appare. Un buon makeup, un paio di filtri, la giusta luce, qualche modifica di post produzione ed il gioco è fatto… Io, comunque, mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Paola Di Benedetto/ "Riparto da Hot Factor. Federico Rossi? Ci vogliamo un gran bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA