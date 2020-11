Paola Di Benedetto: “Fede beveva troppo”/ “Se ne accorse mio padre della gravità”

Paola Di Benedetto, ex concorrente e vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha da poco pubblicato un’autobiografia ‘Se ci credi ci vogliono testa e cuore‘, che uscirà il prossimo 10 novembre. A soli 25 anni, la showgirl ha già un curriculum pieno di esperienze televisive ma è spesso protagonista del gossip anche per la sua storia d’amore con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. È proprio di lui e della loro storia d’amore che è tornata a parlare nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, iniziando col raccontare chi tra i due è stato a fare il primo passo. “Ho ascoltato la canzone ‘Moscow Mule’. Mi ha colpito così tanto che decisi di mandare un messaggio privato a Fede su Instagram. Eh si… il primo passo l’ho fatto io.” ha ammesso la Di Benedetto.

Paola Di Benedetto racconta i problemi con l’alcol di Federico Rossi

Una storia d’amore proseguita a gonfie vele fino a quando qualcosa si è rotto e i due hanno rischiato di lasciarsi per sempre. Si è parlato di tradimenti, di terze persone, ipotesi mai confermate in modo netto. Eppure sembra che la crisi vissuta da Paola Di Benedetto e Federico Rossi trovi cause anche dai problemi con l’alcool avuti dal cantante, che hanno portato l’influencer ad allontanarsi da lui. “Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. – ha infatti raccontato Paola – Se ne accorse mio padre della gravità della cosa e mi mise in guardia. Ci siamo allontanati per un periodo, ma poi ci siamo ritrovati.” ha concluso.



