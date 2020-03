Paola Di Benedetto/ “Federico Rossi? Mi sono abituata alla mancanza” (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto si dichiara lontana dalla vendetta: al Grande Fratello Vip 4 in questi giorni si è parlato di tradimenti e l’ex Madre Natura ha esternato il proprio pensiero in merito. Su invito di Sara Soldati, la modella infatti ha sottolineato di non essere in grado di vendicarsi contro chi le ha fatto un torto. “Ho vissuto delle cose che poi ho perdonato”, ha detto Paola, “però dipende sempre dall’entità, è un discorso troppo complesso. Bisogna trovarcisi, bisogna capire il pensiero”. Senza nulla togliere al fatto che chi viene tradito prova una grande sofferenza e che l’atto in sè rompe in modo inevitabile qualcosa all’interno del rapporto di coppia. “Bisogna avere una forza incredibile per rimettere a posto tutti quanti i tasselli”, ha aggiunto, “però è una cosa che si può superare. Ci sono tante piccole sfumature che poi fanno cambiare tutta la situazione”. Paola comunque rimane contraria al tradimento e anche al perdono per forza, ma è sicura che ci siano delle situazioni in cui si può portare avanti la relazione. “Se uno ti manca di rispetto lo mandi a fan**lo e basta”, ha concluso. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto al Gf Vip 4. Sembra archiviato invece l’ultimo scontro vissuto con Antonio Zequila: in seguito alla decisione della produzione di fare una prova di recitazione, i due hanno alzato di nuovo i toni. Paola infatti non ha voluto stare nel gruppo dell’attore, che di contro si è infastidito. “Sei pesante”, gli ha detto. “Tu sei pesante a 25 anni, hai la cattiveria dentro, renditi conto”, ha risposto Zequila, “fatti una camomilla”. In confessionale, Paola ha chiarito il proprio punto di vista: “Non vorrei rovinare un mio momento stando vicino ad una persona che sanno tutti benissimo che non mi piace”.

PAOLA DI BENEDETTO E LA LONTANANZA DA FEDERICO ROSSI

Paola Di Benedetto ha sperato a lungo che il fidanzato si presentasse al Grande Fratello Vip 4. Anche se in più di un’occasione ha rivelato al gruppo di vedere la cosa come impossibile, sotto sotto ha sempre desiderato vedere Federico Rossi varcare la Porta Rossa per farle una sorpresa. “Mi sono abituata alla mancanza”, ha confidato ad Adriana Volpe, “io dopo ogni puntata speravo che ci fosse, adesso invece mi metto l’anima in pace e mi rassegno, forse è solo una mia paranoia”. La distanza dal cantante la preoccupa: si chiede cosa stia pensando, cosa stia facendo. E soprattutto se abbia qualcosa da ridire sul suo comportamento nella Casa. La modella infatti è convinta che la visuale dall’esterno di ciò che accade nel loft sia molto diversa dalla percezione che hanno i concorrenti all’interno. “E’ come se fossi in un loop”, ha detto ancora, “ci penso sempre ogni giorno [a Federico, nda], ma è come se mi fossi abituata”. Nel frattempo il nome di Paola spunta sulla bocca di Fabio Testi. Dopo aver fatto pace, a causa del litigio avvenuto dopo la scorsa diretta, l’attore ha confidato ad Antonella Elia di essere sicuro che Andrea Denver abbia già sedotto la Di Benedetto. Non sappiamo che cosa lo rende così sicuro, ma è probabile che l’artista abbia notato alcuni sguardi fra i due. Oppure no, chi può dirlo? Per ora il suo intento è riuscito: i telespettatori sono a caccia di qualsiasi indizio sulla presunta love story fra i due modelli.

