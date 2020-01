Paola Di Benedetto/ Federico Rossi sempre nel suo cuore: “Mi manchi!” (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto è innamorata ed è facile capire il motivo visto quanto ha detto negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 4. La modella infatti ha approfittato di un momento da sola con Clizia Incorvaia e Rita Rusic per parlare di Federico Rossi, il fidanzato: “è romanticissimo, mi fa trovare le rose. Una volta, a casa mia a Modena, io sono rientrata e ho trovato un mazzone di rose con un biglietto scritto ‘Mi manchi già, ti amo’”. Non si tratta però di una parentesi fine a se stessa, visto che Federico ha l’abitudine di lasciarle sempre dei post-it quando si allontana per qualche giorno. “Tutte carinerie che fanno piacere”, ha sottolineato Paola. Non è ancora chiaro invece se siano vere le voci di corridoio emerse già la scorsa estate in merito al presunto tradimento di Rossi. Una versione mai confermata da entrambe le parti, anche se non implica necessariamente che non sia vera. Alla corte di Barbara Alberti, la Di Benedetto infatti ha svelato la sua opinione in merito ai tradimenti. “Non può capitare un momento di debolezza a qualcuno? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti”, ha detto. Se davvero Federico arrivasse mai a tradirla, ma solo dal punto di vista fisico, non ci sono dubbi quindi sul fatto che la modella lo perdonerebbe. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto: le prime difficoltà con Pasquale Laricchia Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto ama la compagnia e fin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 4 ha ribadito di voler conoscere soprattutto i concorrenti più maturi del cast. Per questo non appare strano vederla parlare un po’ con tutti, sempre sorridente e mai con l’umore a terra. Almeno per adesso. Modi gentili che di certo le hanno permesso di entrare nelle grazie delle compagne, nonostante siano già attivi alcuni attriti su altri fronti. C’è una cosa però che Paola non sopporta davvero: chi parla troppo e senza sosta. Ovvero tutto ciò che rappresenta Pasquale Laricchia, sempre pronto a dispensare consigli su posture e qualsiasi altro argomento. Per Paola è davvero troppo e non ha esitato a farglielo notare non appena l’highlander è entrato nella Casa per la diretta dello scorso mercoledì. Il pugliese però non sembra averla presa come una critica, tanto che secondo Sergio Volpini potrebbe addirittura aver scambiato le parole dell’ex Madre Natura per un complimento. “Tu gli dai un argomento, lo argomenta per filo e per segno e poi, quando ha finito tutte le argomentazioni, trova comunque il modo per continuarlo. E se non trova niente, cambia discorso”, ha detto la modella. “Lui mi ha detto… ‘Qua siamo in televisione, qua è importante parlare. La gente vuole sentir parlare’. Quindi lui ha questa convinzione…”, ha svelato subito dopo. Secondo la ragazza però c’è solo un modo per mettere in riga Pasquale: il suo eventuale spostamento definitivo nella Casa potrebbe aiutarlo a ridimensionarsi un po’. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.

