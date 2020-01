PAOLA DI BENEDETTO, FIDANZATA FEDERICO ROSSI/ In lacrime dopo la sua dedica: “Mi manca…”

“Ci tengo moltissimo che la mia famiglia ed i miei amici siano orgogliosi di me e che non li abbia delusi in niente”. Esordisce così Paola Di Benedetto, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, soffre più degli altri la distanza dai suoi affetti. “Spero che anche Fede (Federico Rossi, il suo fidanzato n.d.r.) sia orgoglioso di me. Siamo stati insieme un anno e mezzo ma abbiamo vissuto molte emozioni, penso che sia un sentimento che si trova forse una volta nella vita. Mi manca molto. Come la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello…”. Lei e il già citato Federico Rossi, 1/2 del duo Benji&Fede, sono fidanzatissimi e non vedono l’ora di rincontrarsi. All’inizio della sua esperienza nel reality, Paola aveva esternato il suo desiderio di non essere investita dal gossip, anche perché, probabilmente, lo è già stata abbastanza nell’ultimo periodo. La realtà è che, questa volta, la Di Benedetto ha attirato l’attenzione in maniera inevitabile. Nella Casa, Paola si è commossa al pensiero di aver deluso in qualche modo il suo fidanzato, e lui le ha prontamente risposto.

Paola Di Benedetto piange per Federico Rossi

Il timore di Paola Di Benedetto si è rivelato infondato: “Mi manchi anche tu piccolo baco da seta…”, ha scritto su Instagram Federico Rossi. “Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”. I fan della coppia sperano che i due possano presto rincontrarsi in studio. Sarebbe carino, da parte di lui, fare una sorpresa a Paola. La verità è che gliene ha già fatta una leggendo il post su Instagram che le ha dedicato nei giorni scorsi. La ragazza pensava che lui non potesse seguirla per via degli impegni, ma il suo fidanzato non ha potuto fare a meno di accendere la Tv. Lacrime e commozione da parte sua, rinfrancata e ricaricata dalle parole dell’amato Fede.

