Paola Di Benedetto, fidanzata Federico Rossi/ Lui: “sa sorprendere ed essere dolce”

Crisi scongiurata per Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e Fede del duo Benji e Fede, nelle ultime settimane hanno ritrovato la tanto agognata serenità, dopo i pettegolezzi che per tutta l’estate hanno dato i due al capolinea. A lanciare la bomba, il settimanale Chi, che lo scorso luglio annunciava il tradimento di Federico Rossi con l’ex allieva di Amici, Emma Muscat. Su quanto accaduto, i due fidanzatini hanno scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione, ma nelle settimane successive, dopo qualche giorno di presunta maretta, le cose tra loro sembrano essere tornate alla normalità, confermate da un messaggi pubblicato sui social proprio dal cantante. Oggi, però, quel periodi di crisi apparente è soltanto un lontano ricordo ed entrambi si godono la rivotata sintonia.

PAOLA DI BENEDETTO: DA FEDE UN MESSAGGIO SUI SOCIAL

Federico Rossi ha confermato che la crisi con Paola di Benedetto è soltanto un lontano ricordo, pubblicando una tenera dedica sui social. Il messaggio è accompagnato da un’immagine che li ritrae sorridenti, l’uno nell’abbraccio dell’altro, e che sembra porre fine, una volta per tutte, a quel chiacchiericcio che per tanto tempo ha annunciato un’inevitabile rottura: “Quando ho conosciuto Pao ho capito cosa volesse dire condividere la propria vita con una Donna, una Donna forte che sa ciò che vuole, che ti sa sorprendere ma che sa anche essere dolce e richiedere in modi più disparati le attenzioni che merita”, si legge sul profilo Instagram ufficiale del cantante. Federico Rossi ha ammesso inoltre di non amare “elargire generalità perché ogni persona è un caso a sé”, tuttavia, spiega il cantante estendendo il suo messaggio a tutte le fan in ascolto, “voi donne siate così, avete il mondo in mano ma dovete solo scoprirlo, piano piano”.

FEDERICO ROSSI: “PAOLA DI BENEDETTO? CON LEI POTREI FERMARMI”

Che la crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi fosse soltanto un lontano ricordo, era stato già chiarito da una serie di contenuti social che entrambi avevano pubblicato nei mesi scorsi. A confermarlo, però, è stata un una recente intervista concessa a Vanity Fair, dove Fede, raggiunto assieme al suo amico e collega, Benjamin Mascolo, ha ammesso di aver capito sin da subito che Paola di Benedetto fosse la donna giusta per lui: “Io – ha spiegato Fede – tra un milione capto subito se una ragazza mi prende o meno. Sono un po’ sensitivo. Quando ho visto lei (Paola Di Benedetto, ndr) ho pensato: eccola l’unica per cui potrei fermarmi!”. Messa da parte la crisi, e alla luce delle recenti dichiarazione, Federico Rossi sembrerebbe intenzionato a fare sul serio. Aria di fiori d’arancio per i due fidanzatini?



